Viral, Warga Malaysia Pesan Minuman untuk Driver Grab Indonesia sebagai Bentuk Dukungan

Warga Malaysia pesan minuman untuk driver Grab Indonesia sebagai dukungan saat demo. Aksi ini viral dan mendapat respons positif dari netizen.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebuah unggahan di media sosial menjadi sorotan setelah seorang warga Malaysia memesan minuman untuk driver ojek online alias ojol di Indonesia sebagai bentuk dukungan.

Awalnya, akun X @sighyam menginformasikan masyarakat di beberapa negara Asia Tenggara bisa mendukung pengemudi Grab di negara lain, yakni dengan memesan sesuatu dan memberikan pesanan itu bagi sang pengemudi, bukan kepada pemesan.

“Teman-teman, saya baru tahu kalau Anda bisa mendukung pengendara Grab Indonesia yang masih berada di jalan karena Grab memungkinkan Anda melakukan pengiriman di negara-negara Asia Tenggara lainnya,” tulis @sighyam, dikutip di X pada Minggu (31/8/2025).

Unggahan itu kemudian ditanggapi oleh warga Malaysia dengan akun @meskipunniko. “Ini yang saya lakukan kemarin,” tulisnya.

Dia membagikan tangkapan layar yang menunjukkan dirinya memesan minuman dari Makmur Jaya Coffee Roaster di Lengkong, Bandung, Jawa Barat, untuk driver Grab di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.

Dia tidak meminta pesanan itu diantar ke alamat tujuan. Sebaliknya, dia berpesan agar minuman tersebut diambil oleh driver dan dibagikan kepada rekan sesama pengemudi.

“Bapak tak perlu hantar ke saya ya, Bapak ambil order-nya bagi sama teman yang lain,” tulisnya.

Niat baik itu disambut hangat oleh sang driver yang berterima kasih atas dukungan tersebut. Akun @meskipunniko pun kembali berpesan agar sang driver tetap berhati-hati.

“Kerja bawa motor hati-hati ya Pak. Saya order dari Malaysia buat kamu, makasih Pak semoga sehat selalu,” ujarnya.

Aksi ini mengundang respons positif dari netizen lain. Misalnya, akun @yappingampetua menuliskan, “Ahh nangis banget, kamu baik banget Malaysia. Semoga masuk surga.”

Sementara akun @selviavles berkomentar, “Ya ampun, aku suka persaudaraan Indonesia & Malaysia, karena kita benar-benar seperti saudara kandung. Terkadang kita berdebat dan bertengkar, tapi kita tahu kita punya akar yang sama dan saling mencintai. Terima kasih.”

Aksi demonstrasi di Indonesia bermula pada Senin (25/8/2025), ketika masyarakat menyuarakan kekecewaan terhadap DPR, terutama soal tuntutan kenaikan tunjangan anggota dewan.

Pada Kamis (27/8/2025), ribuan buruh memadati kawasan DPR untuk menuntut penghapusan skema pekerja outsourcing dan kenaikan upah minimum. Setelah massa buruh bubar pada siang hari, giliran mahasiswa yang mengambil alih jalanan dengan tuntutan reformasi di tubuh DPR.

Aksi tersebut berlangsung tertib pada siang hingga sore hari, tetapi memanas pada malamnya. Polisi menembakkan gas air mata, menggunakan water cannon, dan memukul mundur massa hingga ke kawasan Senayan, Slipi, dan Pejompongan.

Ketegangan mencapai puncak ketika sebuah kendaraan taktis Brimob melindas pengemudi ojol, Affan Kurniawan di Pejompongan.

Sehari setelahnya, Jumat (29/8/2025), gelombang demonstrasi kembali pecah di Jakarta, Bandung, Solo, hingga Surabaya. Aksi ini semakin meluas setelah kabar meninggalnya Affan mencuat. Di Jakarta, demonstrasi terpusat di Mako Brimob Kwitang, Polda Metro Jaya, dan Gedung DPR/MPR.