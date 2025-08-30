Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Fitur live TikTok mendadak mati saat demo besar. Komdigi panggil TikTok terkait moderasi konten, bukan sensor demo. Konten negatif jadi fokus utama.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 21:19
Share
Logo aplikasi TikTok dalam layar smartphone. / Bloomberg-Gabby Jones
Logo aplikasi TikTok dalam layar smartphone. / Bloomberg-Gabby Jones
Ringkasan Berita
  • Fitur live TikTok mendadak tidak bisa digunakan di tengah demonstrasi besar-besaran, dengan pesan "Koneksi tidak stabil" muncul saat mencoba siaran langsung.
  • Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan pemanggilan platform media sosial seperti TikTok dan Meta terkait moderasi konten, bukan penyensoran konten demo.
  • Komdigi menyoroti konten provokatif terkait unjuk rasa di media sosial dan meminta platform digital memiliki sistem deteksi disinformasi dan konten manipulatif.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Fitur siaran langsung atau live platform media sosial TikTok mendadak tidak bisa digunakan.

Dalam fitur tersebut muncul tulisan "Koneksi tidak stabil. Coba masuk live lagi".

Sementara itu, jika masuk ke kolom pencarian dan menuliskan kata kunci, kemudian memilih fitur live maka hasilnya akan kosong. 

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Tangkapan layar TikTok saat fitur Live hendak digunakan / BISNIS 

Disfungsi fitur live di TikTok ini terjadi di tengah demonstrasi besar-besaran di sejumlah daerah.

Berdasarkan catatan Bisnis, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria pernah menyampaikan Komdigi berencana memanggil platform media sosial seperti TikTok dan Meta terkait moderasi konten. Nezar membantah pemanggilan tersebut mengenai penyensoran konten-konten demo. 

Baca Juga

“Enggak terkait dengan demo sebetulnya. Lebih konten moderasi aja, gitu. Itu sebenarnya sudah berjalan lama, jadi enggak terkait dengan demo-demo sih,” kata Nezar di Jakarta, Jumat (29/8/2025)

Nezar menjelaskan konten moderasi adalah penanganan konten-konten negatif sepertinya judi online, disinformasi, dan lain sebagainya, yang dilarang oleh undang-undang. Platform media sosial, kata Nezar, selama ini cukup kooperatif dalam menangani konten-konten negatif tersebut. 

“Selama ini berkolaborasi dan itu sudah lama kan, bukan baru kemarin ini,” kata Nezar. 

Sebelumnya, Komdigi menyoroti maraknya konten provokatif terkait aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial, khususnya TikTok. Komdigi menilai tayangan kerusuhan yang ditonton puluhan ribu warganet berpotensi memprovokasi publik dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Komdigi tidak bermaksud membungkam kebebasan berekspresi, tetapi meminta perusahaan platform digital memiliki sistem yang mampu mendeteksi disinformasi dan konten manipulatif. Fenomena penyebaran disinformasi, fitnah, dan kebencian di ruang digital berpotensi mengaburkan tujuan penyampaian aspirasi masyarakat.

Sebagai langkah lanjutan, Komdigi sudah menghubungi sejumlah platform besar untuk membicarakan fenomena ini. Salah satunya, Helena Lersch, yang menjabat sebagai Global Public Policy Director (MENA, APAC) di ByteDance, perusahaan induk TikTok.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
1 menit yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
4 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun

Pemilik TikTok ByteDance Bidik Valuasi Lebih dari Rp5.395 Kuadriliun

Dukung Produk Kuliner Lokal

Dukung Produk Kuliner Lokal

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

Wamenkomdigi Sebut Media Sosial Turut Bertanggung Jawab Jaga Ruang Digital

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

Perangi Diinformasi dan Hoaks, Pemerintah Panggil TikTok hingga Meta

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

Wamenkomdigi Angga Minta TikTok Bangun Sistem Penindak Konten Provokasi

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen
Viral
15 menit yang lalu

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?
Viral
42 menit yang lalu

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan
Viral
1 jam yang lalu

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)
Viral
9 jam yang lalu

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Arti ACAB dan 1312 yang Terus Digaungkan Masyarakat pada Demo Akhir-akhir Ini
Viral
10 jam yang lalu

Arti ACAB dan 1312 yang Terus Digaungkan Masyarakat pada Demo Akhir-akhir Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

1 bulan yang lalu

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

2 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

2

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

4

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

5

IHSG Menguap Rp195 Triliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya