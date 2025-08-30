Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Pengemudi ojol dan warga hadiri tahlilan Affan Kurniawan, korban demo DPR. Ketua DPR Puan Maharani desak usut tuntas kasus ini. Tujuh polisi jadi tersangka.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 20:43
Share
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iring-iringan pengemudi ojek online (ojol) mengantarkan jenazah Affan Kurniawan ke TPU Karet Bivak di Jakarta, Jumat (29/8/2025). Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan yang meninggal dunia usai terlindas mobil rantis Brimob saat Aksi 28 Agustus itu dimakamkan di TPU Karet Bivak. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ringkasan Berita
  • Sejumlah pengemudi ojek online dan warga sekitar menghadiri tahlilan hari kedua untuk Affan Kurniawan, mitra Gojek yang meninggal saat ricuh demo DPR.
  • Ketua DPR Puan Maharani melayat ke rumah Affan dan meminta kepolisian mengusut tuntas insiden yang menyebabkan kematiannya.
  • Tujuh polisi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Affan dan telah ditempatkan di Penempatan Khusus (Patsus) selama 20 hari.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) serta warga sekitar ikut menghadiri pengajian tahlil hari kedua untuk almarhum Affan Kurniawan (21), mitra pengemudi Gojek yang meninggal dunia saat ricuh demo DPR, Kamis (28/8/2025). 

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, para jemaah berdatangan untuk menghadiri tahlilan malam kedua Affan di Masjid Jami' Al-Falaah, Jalan Blora, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025). 

Keluarga Affan, di antaranya ayah almarhum, Zulkifli hadir di majelis tersebut. Beberapa jemaah mengenakan jaket pengemudi ojol berwarna hijau turut meramaikan masjid tersebut. 

Tahlilan dibuka dengan tausiyah dan sambutan yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat setempat. Pengajian yang berisikan pembacaan Selanjutnya, jemaah pun membacakan Surat Yasin dan Tahlil. 

"Affan ini enggak pernah menyusahkan orang tua, beli motor sendiri. Sebelum wafat diminta beli beras sama orang tua, perhatian dengan orang tuanya. Bukan seorang koruptor, bukan seorang maling," ujar Habib Hasyib Kheir, salah satu tokoh setempat yang membuka Tahlilan malam kedua Affan di Masjid Jami' Al-Falaah, Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025). 

Saat pengajian berlangsung, pengemudi ojol semakin banyak terlihat mendatangi masjid dan posko di dekat rumah almarhum. 

Baca Juga

Sebelumnya, pada hari ini, Ketua DPR Puan Maharani turut melayat ke rumah Affan, yang meninggal dunia akibat dilindas oleh kendaraan taktis (rantis) polisi saat ricuh demo tuntutan kelompok buruh hingga penolakan tunjangan jumbo anggota dewan, Kamis malam lalu. 

Puan berkunjung ke rumah Affan yang berlokasi di Jakarta Pusat, Sabtu (30/8/2025), setelah sebelumnya pejabat dan tokoh hilir mudik bergantian menyampaikan bela sungkawa kepada korban. Salah satunya yakni Presiden Prabowo Subianto tadi malam, Jumat (29/8/2025). 

"Saya tentu saja pada kesempatan ini, meminta kepada kepolisian dan setiap jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai," ujarnya kepada wartawan, Sabtu (30/8/2025). 

Puan juga menegaskan agar insiden serupa tidak terulang lagi ke depannya. Dia turut meminta agar masyarakat menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia," ujarnya. 

Adapun jenazah Affan telah dikubur di TPU Karet Bivak, Jakarta, Jumat (29/8/2025). Pada hari yang sama, Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri mengungkapkan nama terang dari tujuh tersangka yang melindas pengemudi ojol Affan Kurniawan (21).

Asep awalnya memberikan pernyataan soal komitmennya dalam menuntaskan kasus kematian Affan Kurniawan yang dilindas mobil Brimob.

Jenderal polisi bintang dua ini kemudian mengemukakan identitas dari tujuh tersangka terkait kematian Affan. Hanya saja, Asep mengemukakan soal inisial dari ketujuh tersangka tersebut.

Namun, massa aksi tidak puas dengan jawaban Asep. Setelahnya, Asep membuka catatan dan mengemukakan nama-nama yang berada di mobil rantis Brimob saat melindas Affan.

Tujuh tersangka itu yakni Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

Diberitakan sebelumnya, Kadivpropam Polri, Irjen Abdul Karim menyatakan bahwa ketujuh polisi ini terbukti melanggar kode etik profesi Polri. 

Adapun, mereka telah ditempatkan selama 20 hari di Penempatan Khusus (Patsus).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance
Premium
1 menit yang lalu

SMRA Rides Positive Momentum to Stronger Performance

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers
Premium
4 jam yang lalu

Positive Sentiment Shines on Nickel Issuers

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan Dimakamkan di TPU Karet

Pramono Sebut Dirinya yang Minta Affan Dimakamkan di TPU Karet

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Asosiasi Ojol: Aksi Protes Akan Terus Lanjut sampai Pelaku Pelindas Dihukum

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Puan Tegaskan Tunjangan Rumah DPR Hanya Sampai Oktober 2025

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Kapolri: Sidang Etik 7 Anggota Brimob yang Lindas Ojol Digelar Pekan Depan

Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

Puan Melayat ke Rumah Affan Kurniawan, Tegaskan Kawal Tuntas Proses Hukum

Klub Prancis, Marseille Beri Penghormatan untuk Mengenang Affan, Umar dan Gamma

Klub Prancis, Marseille Beri Penghormatan untuk Mengenang Affan, Umar dan Gamma

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Eko Patrio Minta Maaf Usai Picu Amarah Publik di Tengah Demo Tunjangan DPR

Berita Lainnya

Berita Terbaru

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen
Viral
15 menit yang lalu

TikTok Matikan Fitur Live di RI Buntut Demo Anarkis, Ini Penjelasan Manajemen

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?
Viral
42 menit yang lalu

Fitur Live TikTok Mendadak Mati di Tengah Aksi Demo Besar, Ada Apa?

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan
Viral
1 jam yang lalu

Pengemudi Ojol dan Tetangga Ikut Tahlilan Hari Kedua Affan Kurniawan

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)
Viral
9 jam yang lalu

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Arti ACAB dan 1312 yang Terus Digaungkan Masyarakat pada Demo Akhir-akhir Ini
Viral
10 jam yang lalu

Arti ACAB dan 1312 yang Terus Digaungkan Masyarakat pada Demo Akhir-akhir Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

1 bulan yang lalu

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

2 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Pemakaman Korban Kericuhan DPRD Kota Makassar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus 2025 Tembus Rp2.043.000

2

Harga Buyback LM Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 di Pegadaian Hari Ini Sabtu, 30 Agustus

3

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Sabtu, 30 Agustus Lompat Tinggi

4

Update Operasional Transjakarta, MRT Jakarta, dan KRL Hari Ini

5

IHSG Menguap Rp195 Triliun Imbas Demo Jakarta, Simak Saham Penekannya