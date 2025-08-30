Bisnis Indonesia Premium
Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Gedung DPRD Solo pasca dibakar massa yang mengamuk pada Jumat (29/8/2025) malam.
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
Sabtu, 30 Agustus 2025 | 12:37
Penampakan gedung DPRD Solo pasca dibakar massa aksi pada Jumat, 29 Agustus 2025/Bisnis-Restu
Penampakan gedung DPRD Solo pasca dibakar massa aksi pada Jumat, 29 Agustus 2025/Bisnis-Restu

Bisnis.com, SOLO - Massa aksi di Solo yang turun ke jalan untuk menyerukan tuntutan terhadap kematian pengendara ojek online (ojol) Affan Kurniawan berubah menjadi anarkis.

Pada mulanya, massa menggelar aksi solidaritas di depan Polresta Surakarta dan Mako Brimob pada Jumat (29/8) siang. Kericuhan kemudian terjadi setelah polisi menekan massa untuk bubar dengan menembakkan gas air mata

Massa akhirnya berpindah ke sekitar Gladak hingga berlangsung di sepanjang Jalan Slamet Riyadi hingga malam hari.

Melansir dari video yang diunggah oleh akun Instagram @petasolo, kebrutalan pun terjadi di mana massa aksi mulai membakar ban dan water barrier. Mereka juga mulai merusak pot dan sejumlah fasilitas umum.

"Bakar, bakar" teriak massa aksi yang sudah mulai membabi buta di jalanan.

Belum selesai aksi di sepanjang Slamet Riyadi, massa aksi berpindah haluan ke Gedung DPRD Solo. Massa yang marah mulai melempari dengan batu dan petasan.

Polisi mencoba menghalau massa aksi dengan menembakkan gas air mata. Namun tak berselang lama, massa akhirnya berhasil membobol keamanan.

Gedung DPRD Solo pun dilempari petasan dan dibakar. Api mulanya terlihat di gerbang dan pos penjagaan.

Namun ternyata, massa ikut membakar Gedung Setwan di sisi timur DPRD pada Sabtu (30/8) dini hari. Massa pun sempat menghalangi petugas pemadam kebakaran (damkar) untuk masuk ke lokasi.

Alhasil, api baru berhasil dipadamkan pada Sabtu subuh. Adapun Gedung Setwan merupakan gedung yang biasa dipakai oleh Seketaris Dewan dan Kabag Rumah Tangga.

Kemudian gedung utama DPRD Solo Selamat dari amukan massa, namun masih meninggalkan jejak lemparan batu dan petasan.

Komandan peleton (Danton) Damkar Solo Tri Mulyono mengatakan bahwa petugas sempat dihalangi masuk ke area DPRD Solo oleh massa pendemo. 

"Kita sudah sampai di perempatan Fajar Indah ke barat, cuma kita disuruh balik kanan sama demonstran," katanya kepada Bisnis, Sabtu (30/8).

Adapun petugas baru sempat memadamkan ke Gedung DPRD sekitar pukul 03.00 WIB. Kemudian pada Sabtu pagi, damkar juga memantau sejumlah titik asap yang masih muncul. 

"Pagi ini tadi penanganan untuk titip asap, untuk api kan sudah tidak ada. Penanganan titik asap dan evakuasi dokumen dan aset dari gedung," lanjutnya. 

Berikut foto-foto pasca kebakaran di Gedung DPRD Solo yang dilakukan oleh massa pendemo pada Jumat (29/8): 

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Foto-foto Kerusakan Gedung DPRD Solo Pasca Demo pada Jumat (29/8/2025)

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

