Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diumumkan Besok (20/8)

Polri akan umumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terkait anak berinisial CA pada Rabu, 20 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Polri bakal mengumumkan hasil tes DNA eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA besok Selasa (19/8/2025).

Informasi pengumuman itu dikonfirmasi oleh Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti pada Selasa (20/8/2025).

"Besok [diumumkan hasil tes DNA anak RK dan LM], ya," ujar Sumy.

Adapun, tes DNA ini merupakan proses pembuktian terkait orang tua biologis anak Lisa Mariana berinisial CA.

Sebelumnya, Ridwan Kamil hingga Lisa Mariana telah dilakukan pengambilan sampel tes DNA pada Kamis (7/8/2025).

Proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA RK dan Lisa dilakukan di ruangan berbeda.

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

Adapun, Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengatakan proses pengambilan sampel tes DNA ini sudah dilakukan secara transparan oleh kepolisian.

"Apapun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum ini dan menerima hasilnya dalam bentuk apapun. Karena ini semua kan sudah transparan," ujar Muslim di Bareskrim.