Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diumumkan Besok (20/8)

Polri akan umumkan hasil tes DNA Ridwan Kamil dan Lisa Mariana terkait anak berinisial CA pada Rabu, 20 Agustus 2025.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:09
Share
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Polri bakal mengumumkan hasil tes DNA eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA besok Selasa (19/8/2025).

Informasi pengumuman itu dikonfirmasi oleh Karo Labdokkes Pusdokkes Polri Brigjen Sumy Hastry Purwanti pada Selasa (20/8/2025).

"Besok [diumumkan hasil tes DNA anak RK dan LM], ya," ujar Sumy.

Adapun, tes DNA ini merupakan proses pembuktian terkait orang tua biologis anak Lisa Mariana berinisial CA.

Sebelumnya, Ridwan Kamil hingga Lisa Mariana telah dilakukan pengambilan sampel tes DNA pada Kamis (7/8/2025).

Proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA RK dan Lisa dilakukan di ruangan berbeda.

Baca Juga

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

Adapun, Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengatakan proses pengambilan sampel tes DNA ini sudah dilakukan secara transparan oleh kepolisian.

"Apapun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum ini dan menerima hasilnya dalam bentuk apapun. Karena ini semua kan sudah transparan," ujar Muslim di Bareskrim.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO
Premium
11 menit yang lalu

JP Morgan Soroti Kinerja GOTO

Industrial Areas Growing Fairer
Premium
51 menit yang lalu

Industrial Areas Growing Fairer

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

Kapolri Resmi Lantik 7 Kapolda Baru, Ada Kapolda Metro Jaya hingga Aceh

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Kapolri Resmi Lantik 7 PJU Mabes Polri: Ada Irwasum, Kabareskrim, Kabaharkam

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Narkotika Sebanyak 516 Kilogram Sabu

Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Narkotika Sebanyak 516 Kilogram Sabu

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Ada Sidang Tahunan MPR, Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Hari Ini

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diumumkan Besok (20/8)
Viral
1 jam yang lalu

Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diumumkan Besok (20/8)

Viral Menkeu Sebut Guru Beban Negara, Kemenkeu: Itu Hoax, Hasil Deepfake
Viral
1 jam yang lalu

Viral Menkeu Sebut Guru Beban Negara, Kemenkeu: Itu Hoax, Hasil Deepfake

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025
Viral
3 jam yang lalu

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa
Viral
22 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!
Viral
22 jam yang lalu

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Temuan Pakaian Bekas Impor Ilegal Senilai Rp112,35 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

4

Penjualan Batu Bara Bukit Asam (PTBA) ke PLN di Tengah Rencana 100% EBT ala Prabowo

5

Saham Tambang Emas ANTM, MDKA, hingga AMMN Tekan IHSG, Investor Mulai Rotasi Sektor