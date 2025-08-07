Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Ridwan Kamil siap menerima hasil tes DNA anak Lisa Mariana di Bareskrim Polri untuk menyelesaikan polemik secara transparan dan cepat.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:59
Share
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyatakan siap menerima hasil apapun terkait dengan tes DNA anak Lisa Mariana yang berlangsung di Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengatakan proses pengambilan sampel tes DNA ini sudah dilakukan secara transparan oleh kepolisian.

"Apapun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum ini dan menerima hasilnya dalam bentuk apapun. Karena ini semua kan sudah transparan," ujar Muslim di Bareskrim, Kamis (7/8/2025).

Dia menjelaskan proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA ini juga dilakukan di ruangan berbeda.

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

"Jadi semua sudah clear, kami harapkan semua juga kepada media dan publik, dengan adanya pengambilan tes DNA ini nanti ke depan, hasilnya seperti apa, ya konflik sudah berakhir," pungkasnya.

Baca Juga

Adapun, Ridwan Kamil menyatakan tes DNA ini merupakan permohonan dari pihaknya dengan tujuan polemik terkait anak Lisa ini tidak berlarut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil, agenda tes DNA ini bisa membuat perkara antara dirinya dengan Lisa Mariana diselesaikan dengan cepat. 

Pasalnya, dia tidak ingin perkara pribadi ini terus menjadi konsumsi publik. Adapun, RK berharap bahwa hasil dari tes DNA ini bisa sesuai dengan keinginannya.

"Sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan," ujar RK.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy
Premium
1 jam yang lalu

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
3 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Ini Alasan Atalia Praratya Tidak Dampingi Ridwan Kamil saat Tes DNA

Ini Alasan Atalia Praratya Tidak Dampingi Ridwan Kamil saat Tes DNA

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana Harap agar Hasil Tes DNA Tak Direkayasa

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Persiapan Tes DNA, Ridwan Kamil Sudah Tiba di Bareskrim

Asaren Gandeng Klinik Ibuku Kembangkan Jasa Tes DNA

Asaren Gandeng Klinik Ibuku Kembangkan Jasa Tes DNA

Ketahui Manfaat dan Estimasi Biaya Tes DNA

Ketahui Manfaat dan Estimasi Biaya Tes DNA

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Hari Ini, Ridwan Kamil-Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim Polri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana
Viral
1 jam yang lalu

Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim
Viral
2 jam yang lalu

Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai
Viral
3 jam yang lalu

Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Polemik Royalti Lagu, Menekraf Dorong Sistem Pemungutan yang Lebih Adil
Viral
21 jam yang lalu

Polemik Royalti Lagu, Menekraf Dorong Sistem Pemungutan yang Lebih Adil

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab
Viral
06 Agt 2025 | 11:35 WIB

Mensesneg: Kisruh Bendera One Piece Akibat Pihak Tak Bertanggung Jawab

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

4 minggu yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Yaqut Cholil Qoumas Usai Jalani Pemeriksaan di KPK
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

2

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

3

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

4

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

5

Rebalancing MSCI, Analis: Dampak ke IHSG Hanya Sesaat, DSSA & PTRO Punya Kans Masuk