Ridwan Kamil Pasrah dengan Hasil Tes DNA Anak Lisa Mariana

Ridwan Kamil siap menerima hasil tes DNA anak Lisa Mariana di Bareskrim Polri untuk menyelesaikan polemik secara transparan dan cepat.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menyatakan siap menerima hasil apapun terkait dengan tes DNA anak Lisa Mariana yang berlangsung di Bareskrim Polri.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengatakan proses pengambilan sampel tes DNA ini sudah dilakukan secara transparan oleh kepolisian.

"Apapun hasilnya di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum ini dan menerima hasilnya dalam bentuk apapun. Karena ini semua kan sudah transparan," ujar Muslim di Bareskrim, Kamis (7/8/2025).

Dia menjelaskan proses tes DNA itu dilakukan dengan mengambil sampel genetik dari air ludah dan darah. Adapun, tes DNA ini juga dilakukan di ruangan berbeda.

Ridwan Kamil menjalani tes DNA di lantai 15 Gedung Bareskrim Polri. Sementara, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA diambil sampel genetiknya di lantai 16.

"Jadi semua sudah clear, kami harapkan semua juga kepada media dan publik, dengan adanya pengambilan tes DNA ini nanti ke depan, hasilnya seperti apa, ya konflik sudah berakhir," pungkasnya.

Adapun, Ridwan Kamil menyatakan tes DNA ini merupakan permohonan dari pihaknya dengan tujuan polemik terkait anak Lisa ini tidak berlarut.

Pria yang akrab disapa Kang Emil, agenda tes DNA ini bisa membuat perkara antara dirinya dengan Lisa Mariana diselesaikan dengan cepat.

Pasalnya, dia tidak ingin perkara pribadi ini terus menjadi konsumsi publik. Adapun, RK berharap bahwa hasil dari tes DNA ini bisa sesuai dengan keinginannya.

"Sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan," ujar RK.