KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

Berikut syarat dan cara melamar lowongan kerja starf dan driver di KBRI Singapura. WNI dan WNA bisa daftar!

Bisnis.com, Jakarta — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura buka lowongan pekerjaan untuk mengisi posisi 3 staf administrasi dan satu pengemudi.

Berdasarkan informasi media sosial resmi @kbrisingapura, para pelamar akan diberi kontrak kerja sama 2 tahun lamanya dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dari KBRI Singapura.

Lowongan pekerjaan tersebut juga terbuka untuk warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) terutama yang sudah memiliki izin tinggal resmi di Singapura.

Lalu, untuk WNA Singapura pun diperbolehkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Anda berminat untuk mengisi 4 lowongan kerja tersebut? Berikut syaratnya:

Persyaratan Umum Loker KBRI Singapura

1. Pria/Wanita, usia minimal 22 tahun – maksimal 45 tahun;

2. Warga Negara Indonesia (terutama yang telah memiliki izin tinggal resmi di Singapura), Warga Negara Singapura, atau Warga Negara Asing lain yang memiliki izin tinggal resmi di Singapura;

3. Fasih berbahasa Indonesia dan Inggris (baik lisan maupun tulisan);

4. Teliti dan sabar;

5. Mampu belajar dengan cepat;

6. Sanggup mengikuti aturan yang berlaku di KBRI Singapura

Persyaratan Khusus

1. Lulusan Diploma atau lebih tinggi dari semua bidang pendidikan;

2. Mampu menjalankan aplikasi komputer (MS Word, MS Excel, Power Point);

3. Kemampuan programming, video editing atau fotografi merupakan nilai tambah;

Cara Melamar

Bagi yang berminat, dapat mengirimkan dokumen-dokumen berikut ini:

1. Surat Pengantar/Surat lamaran;

2. Formulir Pendaftaran Calon Pegawai Setempat (file dapat diunduh pada https://bit.ly/formulirs2025);

3. Foto copy Kartu identitas/Paspor, Ijazah Pendidikan dan Sertifikat lainnya;

4. 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran paspor;

5. Surat Keterangan Sehat (dikeluarkan tidak lebih dari 3 bulan terakhir);

6. Untuk yang mengunggah File melalui tautan bit.ly dibawah, harap memberikan nama di setiap filenya dengan format contoh dan dikumpulkan dalam satu .zip file dengan mencantumkan nama pelamar.

Lamaran dapat dikirimkan melalui pos ke alamat:

TIM KEPEGAWAIAN

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA SINGAPURA

7 Chatsworth Road, Singapore 249761



Atau mengunggah berkas ke tautan berikut ini:

https://bit.ly/reklis2025

Surat lamaran dan dokumen diterima paling lambat Jumat, 22 Agustus 2025, pukul 23.59.

Hanya pelamar yang memenuhi kriteria di atas yang akan diproses lebih lanjut. Seluruh pelamar menyetujui bahwa dokumen lamaran tidak akan dikembalikan.