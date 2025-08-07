Usai Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil Harap Kasusnya dengan Lisa Cepat Selesai

Ridwan Kamil telah menjalani tes DNA terkait anak selebgram Lisa Mariana untuk menyelesaikan polemik dengan cepat. Ia berharap hasilnya sesuai harapan dan siap bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil telah rampung melaksanakan agenda tes DNA terkait anak selebgram Lisa Mariana berinisial CA.

Pria yang akrab disapa RK itu menyatakan tes DNA ini merupakan permohonan dari pihaknya dengan tujuan polemik terkait anak Lisa ini tidak berlarut.

"Jadi kita berinisiatif biar tidak berlarut-larut, biar tuntas," ujar RK di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Dia menambahkan, agenda tes DNA ini bisa membuat perkara antara dirinya dengan Lisa Mariana diselesaikan dengan cepat.

Pasalnya, dia tidak ingin perkara pribadi ini terus menjadi konsumsi publik. Adapun, RK berharap bahwa hasil dari tes DNA ini bisa sesuai dengan keinginannya.

"Sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya," pungkasnya.

Di samping itu, Kuasa Hukum RK, Muslim Jaya menyatakan bahwa kliennya tidak akan mempersoalkan apapun hasil dari tes DNA ini. Artinya, Kang Emil siap bertanggungjawab atas apapun hasilnya.

"Apapun hasilnya di kemudian hari, kami garis bawahi pak Ridwan Kamil menerima dengan segala tanggung jawabnya. Kira-kira begitu ya," tutur Muslim.