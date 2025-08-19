Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025

Menghitung weton dalam Primbon Jawa digunakan untuk menentukan kecocokan jodoh dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran kelahiran. Hasilnya dapat mengindikasikan potensi hubungan, seperti harmonis atau penuh tantangan.
Redaksi
Redaksi - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 14:19
Share
Cara menghitung weton jodoh berdasarkan neptu dalam primbon jawa.
Cara menghitung weton jodoh berdasarkan neptu dalam primbon jawa.
Ringkasan Berita
  • Weton dalam budaya Jawa digunakan untuk mencocokkan jodoh dengan menjumlahkan neptu dari hari dan pasaran kelahiran pria dan wanita.
  • Perhitungan weton melibatkan nilai dari hari Saptawara dan pasaran, yang kemudian dijumlahkan untuk menentukan kecocokan dan nasib pasangan.
  • Hasil penjumlahan weton diklasifikasikan dalam beberapa kategori seperti Pegat, Ratu, Jodoh, dan lainnya, yang menggambarkan potensi hubungan dalam rumah tangga.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Menghitung weton dengan jumlah dan sisa neptu bisa dilakukan untuk mencari atau menentukan jodoh sebelum bergerak ke arah serius. 

Weton dalam masyarakat Jawa termasuk tradisi yang masih banyak dipraktikkan untuk mencocokkan jodoh dalam kehidupan. Perhitungan ini dilakukan dengan menjumlahkan neptu dari hari dan pasaran kelahiran pria dan wanita, guna mengetahui kecocokan hubungan mereka.

Misalnya, seseorang yang lahir pada Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, yang bisa digabungkan dengan neptu pasangannya untuk melihat hasil perhitungan weton jodoh. Cara ini diyakini mampu membantu menentukan keseriusan, masa depan, hingga nasib kedua pasangan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Weton merupakan hitung-hitungan dalam budaya Jawa yang bisa dijadikan patokan untuk mengerjakan sesuatu.

Biasanya, weton dilihat dari perhitungan hari dan tanggal lahir seseorang. Hitungan weton pun dinilai sakral karena menjadi patokan seseorang dalam menentukan jodoh, pembangunan rumah, hingga mencari pekerjaan.

Weton juga digunakan untuk menghitung hari baik dan buruk untuk bepergian. Pasalnya dalam perhitungan Jawa, terdapat weton yang menandakan suatu hari tidak baik untuk dilakukan perjalanan panjang.

Baca Juga

Cara Menghitung Weton

Weton dibuat berdasarkan hari Saptawara, yaitu Minggu hingga Senin. Selain itu, ada juga hari Pasaran yaitu legi, pahing, pon, wage dan kliwon.

Berikut nilai dalam hari weton Jawa: 

  • Senin = 4
  • Selasa = 3
  • Rabu = 7
  • Kamis = 8
  • Jumat = 6
  • Sabtu = 9
  • Minggu = 5

Berikut nilai dari pasaran di weton Jawa:

  • Legi = 5
  • Pahing = 9
  • Pon = 7
  • Wage = 4
  • Kliwon = 8

Menambahkan hari weton dengan pasaran weton adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk melihat Neptu. Contohnya seseorang lahir pada Kamis Pahing, maka Kamis=8 dan Pahing=9 berarti memiliki Neptu 17.

Cara Menghitung Weton Jodoh

Weton bisa menjadi gambaran karakter seseorang yang dipercaya mempengaruhi kehidupan rumah tangga seseorang. Perhitungan weton jodoh digunakan untuk melihat peruntungan dan hambatan yang ada di dalam rumah tangga.

Adapun contoh perhitungan weton jodoh yakni weton calon suami + weton calon istri.

Weton calon suami: lahir Senin Wage, artinya penghitungan yang mewakili hari Senin dan hari Wage adalah 4+4 = 8.
Weton calon istri: lahir Rabu Pon, artinya penghitungan yang mewakili hari Rabu dan hari Ponadalah 7+7 = 14.
Penafsiran Hasil Hitung Weton Jodoh
Terdapat beberapa klasifikasi dari hasil hitungan tersebut. Berdasarkan penjumlahan weton Anda dan pasangan Anda, berikut pembagiannya:

- Pegat (jika hasilnya 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36)

Jika masuk dalam kategori ini, maka hubungan Anda dan pasangan berkemungkinan untuk dihiasi oleh berbagai masalah–seperti masalah ekonomi, kekuasaan, hingga perselingkuhan.

- Ratu (jika hasilnya 2, 11, 20, 29)

Kategori ratu mengindikasikan bahwa Anda dan pasangan adalah sepasang jodoh sejati. Pasangan ini memiliki hubungan yang sangat harmonis dan membuat iri banyak orang.

- Jodoh (jika hasilnya 3, 12, 21, 30)

Sebagaimana namanya, apabila Anda dan pasangan termasuk ke dalam kategori jodoh, maka dikatakan jika Anda memang sudah menemukan jodoh. Pasangan dalam kategori ini dapat saling menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan.

- Topo (jika hasilnya 4, 13, 22, 31)

Pasangan topo cenderung akan merasa kesulitan dalam membina rumah tangga pada masa awal menikah. Namun, pasangan ini akan merasa bahagia pada ujungnya.

- Tinari (jika hasilnya 5, 14, 23, 32)

Menurut weton, kebahagiaan akan datang pada pasangan tinari dalam bentuk kecukupan rezeki. Pasangan ini pun sering mendapatkan keberuntungan selama berumah tangga.

- Padu (jika hasilnya 6, 15, 24, 33)

Pasangan ini akan sering menghadapi pertengkaran selama berumah tangga. Namun, pertengkaran tersebut tidak berujung pada perceraian–karena masalah yang dihadapi terbilang cukup sepele.

- Sujanan (jika hasilnya 7, 16, 25, 34)

Pasangan dengan kategori ini harus waspada karena harus menghadapi ancaman pertengkaran besar dalam rumah tangga.

- Pesthi (jika hasilnya 8, 17, 26, 35)

Pasangan kategori ini konon akan memiliki rumah tangga yang rukun, meskipun akan tetap menghadapi masalah.

- Hitungan weton ketemu 25

Menurut hitungan Jawa, pasangan dengan jumlah neptu 25 akan sering mendapatkan ketidakberuntungan dalam berumah tangga. Para tetua Jawa akan menyarankan Anda dan pasangan untuk berpisah terlebih dahulu sebelum acara pernikahan terlaksana–agar kesulitan dapat dihindari. 

Demikian cara menghitung weton jodoh menurut adat Jawa yang bisa Anda lakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Redaksi
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Coal Issuers Shift Toward Sustainability
Premium
15 menit yang lalu

Coal Issuers Shift Toward Sustainability

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik
Premium
45 menit yang lalu

Beda Jalan Grup Djarum & Sampoerna (HMSP) soal Inovasi HTU hingga Rokok Elektrik

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kalender Jawa Agustus 2025 Lengkap dengan Weton

Kalender Jawa Agustus 2025 Lengkap dengan Weton

Mengenal Karakter Seseorang Berdasarkan Weton dan Cara Menghitungnya

Mengenal Karakter Seseorang Berdasarkan Weton dan Cara Menghitungnya

Kalender Jawa Juli 2025 Lengkap dengan Weton

Kalender Jawa Juli 2025 Lengkap dengan Weton

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Mengetahui Kecocokan Jodoh

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Mengetahui Kecocokan Jodoh

Kalender Jawa Bulan Februari 2025, Lengkap dengan Weton

Kalender Jawa Bulan Februari 2025, Lengkap dengan Weton

Cara Menghitung Weton Jodoh sebelum Menikah dan Artinya

Cara Menghitung Weton Jodoh sebelum Menikah dan Artinya

Kalender Jawa Bulan Desember 2024 Lengkap dengan Weton

Kalender Jawa Bulan Desember 2024 Lengkap dengan Weton

Cara Hitung Weton Jawa untuk Pernikahan agar Jauh dari Bala

Cara Hitung Weton Jawa untuk Pernikahan agar Jauh dari Bala

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Keluar Besok (20/8)
Viral
5 jam yang lalu

Polri: Hasil Tes DNA Ridwan Kamil-Lisa Mariana Keluar Besok (20/8)

Viral Menkeu Sebut Guru Beban Negara, Kemenkeu: Itu Hoax, Hasil Deepfake
Viral
5 jam yang lalu

Viral Menkeu Sebut Guru Beban Negara, Kemenkeu: Itu Hoax, Hasil Deepfake

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025
Viral
6 jam yang lalu

Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa
Viral
18 Agt 2025 | 18:44 WIB

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!
Viral
18 Agt 2025 | 18:27 WIB

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Larangan Memutar Musik di Bus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Selasa, 19 Agustus 2025 Turun Tipis

3

Harga Emas dan Buyback di Pegadaian Hari Ini Selasa (19/9): LM Antam, UBS, dan Galeri 24 Beda Nasib

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 19 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 19 Agustus Naik jadi Rp1.897.000 per Gram