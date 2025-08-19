Cara Menghitung Weton Jawa untuk Jodoh 2025

Menghitung weton dalam Primbon Jawa digunakan untuk menentukan kecocokan jodoh dengan menjumlahkan neptu hari dan pasaran kelahiran. Hasilnya dapat mengindikasikan potensi hubungan, seperti harmonis atau penuh tantangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menghitung weton dengan jumlah dan sisa neptu bisa dilakukan untuk mencari atau menentukan jodoh sebelum bergerak ke arah serius.

Weton dalam masyarakat Jawa termasuk tradisi yang masih banyak dipraktikkan untuk mencocokkan jodoh dalam kehidupan. Perhitungan ini dilakukan dengan menjumlahkan neptu dari hari dan pasaran kelahiran pria dan wanita, guna mengetahui kecocokan hubungan mereka.

Misalnya, seseorang yang lahir pada Senin Wage memiliki jumlah neptu 8, yang bisa digabungkan dengan neptu pasangannya untuk melihat hasil perhitungan weton jodoh. Cara ini diyakini mampu membantu menentukan keseriusan, masa depan, hingga nasib kedua pasangan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah.

Weton merupakan hitung-hitungan dalam budaya Jawa yang bisa dijadikan patokan untuk mengerjakan sesuatu.

Biasanya, weton dilihat dari perhitungan hari dan tanggal lahir seseorang. Hitungan weton pun dinilai sakral karena menjadi patokan seseorang dalam menentukan jodoh, pembangunan rumah, hingga mencari pekerjaan.

Weton juga digunakan untuk menghitung hari baik dan buruk untuk bepergian. Pasalnya dalam perhitungan Jawa, terdapat weton yang menandakan suatu hari tidak baik untuk dilakukan perjalanan panjang.

Cara Menghitung Weton

Weton dibuat berdasarkan hari Saptawara, yaitu Minggu hingga Senin. Selain itu, ada juga hari Pasaran yaitu legi, pahing, pon, wage dan kliwon.

Berikut nilai dalam hari weton Jawa:

Senin = 4

Selasa = 3

Rabu = 7

Kamis = 8

Jumat = 6

Sabtu = 9

Minggu = 5

Berikut nilai dari pasaran di weton Jawa:

Legi = 5

Pahing = 9

Pon = 7

Wage = 4

Kliwon = 8

Menambahkan hari weton dengan pasaran weton adalah cara yang bisa Anda lakukan untuk melihat Neptu. Contohnya seseorang lahir pada Kamis Pahing, maka Kamis=8 dan Pahing=9 berarti memiliki Neptu 17.

Cara Menghitung Weton Jodoh

Weton bisa menjadi gambaran karakter seseorang yang dipercaya mempengaruhi kehidupan rumah tangga seseorang. Perhitungan weton jodoh digunakan untuk melihat peruntungan dan hambatan yang ada di dalam rumah tangga.

Adapun contoh perhitungan weton jodoh yakni weton calon suami + weton calon istri.

Weton calon suami: lahir Senin Wage, artinya penghitungan yang mewakili hari Senin dan hari Wage adalah 4+4 = 8.

Weton calon istri: lahir Rabu Pon, artinya penghitungan yang mewakili hari Rabu dan hari Ponadalah 7+7 = 14.

Penafsiran Hasil Hitung Weton Jodoh

Terdapat beberapa klasifikasi dari hasil hitungan tersebut. Berdasarkan penjumlahan weton Anda dan pasangan Anda, berikut pembagiannya:

- Pegat (jika hasilnya 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36)

Jika masuk dalam kategori ini, maka hubungan Anda dan pasangan berkemungkinan untuk dihiasi oleh berbagai masalah–seperti masalah ekonomi, kekuasaan, hingga perselingkuhan.

- Ratu (jika hasilnya 2, 11, 20, 29)

Kategori ratu mengindikasikan bahwa Anda dan pasangan adalah sepasang jodoh sejati. Pasangan ini memiliki hubungan yang sangat harmonis dan membuat iri banyak orang.

- Jodoh (jika hasilnya 3, 12, 21, 30)

Sebagaimana namanya, apabila Anda dan pasangan termasuk ke dalam kategori jodoh, maka dikatakan jika Anda memang sudah menemukan jodoh. Pasangan dalam kategori ini dapat saling menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan.

- Topo (jika hasilnya 4, 13, 22, 31)

Pasangan topo cenderung akan merasa kesulitan dalam membina rumah tangga pada masa awal menikah. Namun, pasangan ini akan merasa bahagia pada ujungnya.

- Tinari (jika hasilnya 5, 14, 23, 32)

Menurut weton, kebahagiaan akan datang pada pasangan tinari dalam bentuk kecukupan rezeki. Pasangan ini pun sering mendapatkan keberuntungan selama berumah tangga.

- Padu (jika hasilnya 6, 15, 24, 33)

Pasangan ini akan sering menghadapi pertengkaran selama berumah tangga. Namun, pertengkaran tersebut tidak berujung pada perceraian–karena masalah yang dihadapi terbilang cukup sepele.

- Sujanan (jika hasilnya 7, 16, 25, 34)

Pasangan dengan kategori ini harus waspada karena harus menghadapi ancaman pertengkaran besar dalam rumah tangga.

- Pesthi (jika hasilnya 8, 17, 26, 35)

Pasangan kategori ini konon akan memiliki rumah tangga yang rukun, meskipun akan tetap menghadapi masalah.

- Hitungan weton ketemu 25

Menurut hitungan Jawa, pasangan dengan jumlah neptu 25 akan sering mendapatkan ketidakberuntungan dalam berumah tangga. Para tetua Jawa akan menyarankan Anda dan pasangan untuk berpisah terlebih dahulu sebelum acara pernikahan terlaksana–agar kesulitan dapat dihindari.

Demikian cara menghitung weton jodoh menurut adat Jawa yang bisa Anda lakukan.