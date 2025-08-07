Bisnis Indonesia Premium
Jalani Tes DNA Terpisah, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Tidak Sempat Bertemu di Bareskrim

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana menjalani tes DNA terpisah di Bareskrim Polri. Tes melibatkan sampel darah dan air liur, hasilnya diperkirakan keluar dalam tiga minggu.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 15:43
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma
Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil usai melakukan tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8/2025)/Bisnis-Anshary Madya Sukma

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) dan selebgram Lisa Mariana telah rampung melaksanakan tes DNA di Bareskrim Polri.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, RK tiba sekitar 08.57 WIB. Sekitar satu jam berselang, Lisa Mariana dan rombongan pengacaranya tiba di Bareskrim Polri.

Kemudian, pria yang akrab disapa RK keluar dari Gedung Bareskrim sekitar 13.43 WIB. Sementara, Lisa Mariana keluar sekitar 13.56 WIB.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya mengatakan baik kliennya maupun Lisa melakukan tes DNA di ruangan yang berbeda. RK berada di lantai 15 Gedung Bareskrim, dan Lisa di lantai 16.

"Tes DNA tadi pemeriksaan berbeda ruangan. Lisa Mariana dan anaknya di lantai 16. Pak Ridwan Kamil di lantai 15," ujar Muslim di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa sampel genetik yang diambil dari tes DNA ini mulai dari air liur dan darah dari RK, Lisa Mariana dan anaknya berinisial CA.

Khusus tes DNA RK, kata Muslim, proses pengambilan sampel genetik oleh tim medis kepolisian itu berlangsung lancar. Berdasarkan perkiraan kubu RK, hasil tes DNA ini maksimal keluar setelah tiga pekan.

"Tes DNA dilakukan, diambil sampelnya. Sampel diambil ada dua, pertama sampel darah, kemudian air liur. Dua-duanya ini diambil, baik Pak Ridwan Kamil maupun Lisa Mariana maupun anaknya. Nah, ketiga ini diambil," pungkas Muslim.

Di samping itu, Lisa Mariana mengemukakan bahwa pengambilan tes DNA dirinya dan anaknya berjalan lancar. Hanya saja, dia merasa sedih saat anaknya disuntik dengan jarum saat pengambilan sampel DNA.

"Pengambilan sampel berjalan dengan lancar Alhamdulillah," tutur Lisa.

Lisa juga menekankan bahwa dirinya tidak terlalu berharap untuk bertemu dengan Ridwan Kamil. Sebab, dia hanya meminta agar pria yang akrab disapa kang Emil itu bisa kooperatif.

"Tidak, tidak [berharap ketemu], asalkan sportif aja ya bang ya, berjalan dengan lancar," pungkasnya.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

Topik

