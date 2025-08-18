HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo stabil selama HUT ke-80 RI, dengan Pertamax di Pertamina Rp12.200/liter dan harga lainnya bervariasi.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo di tengah perayaan HUT ke-80 RI.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU Pertamina stabil di angka Rp12.200 per liter sejak awal Agustus.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

Pertalite: Rp10.000 per liter;

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter;

Pertamax: Rp12.200 per liter;

Pertamax Turbo: Rp13.000 per liter;

Pertamax Green: Rp13.200 per liter;

Dexlite: Rp13.850 per liter; dan

Pertamina Dex: Rp14.150 per liter.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

Super: Rp12.580 per liter;

V-Power: Rp13.050 per liter;

V-Power Diesel: Rp13.230; serta

V-Power Nitro+: Rp14.380 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga mengalami hal serupa dengan kedua SPBU tersebut. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate: Rp13.050 per liter;

BP 92: Rp12.550 per liter; dan

BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter.

Selaras dengan yang lainnya, harga BBM di SPBU Vivo juga stabil apabila dibandingkan pada awal Agustus 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo: