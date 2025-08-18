Bisnis Indonesia Premium
HUT ke-80 RI: Ini Daftar Harga Pertamina, Shell, BP, dan Vivo

Harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, BP, dan Vivo stabil selama HUT ke-80 RI, dengan Pertamax di Pertamina Rp12.200/liter dan harga lainnya bervariasi.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 11:50
Logo SPBU Shell. / Bloomberg-Betty Laura Zapata
Logo SPBU Shell. / Bloomberg-Betty Laura Zapata

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo di tengah perayaan HUT ke-80 RI.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU Pertamina stabil di angka Rp12.200 per liter sejak awal Agustus.

Rincian harga BBM SPBU Pertamina (Jakarta) adalah sebagai berikut:

  • Pertalite: Rp10.000 per liter; 
  • Solar Subsidi: Rp6.800 per liter; 
  • Pertamax: Rp12.200 per liter; 
  • Pertamax Turbo: Rp13.000 per liter; 
  • Pertamax Green: Rp13.200 per liter;
  • Dexlite: Rp13.850 per liter; dan 
  • Pertamina Dex: Rp14.150 per liter.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sebagaimana yang dikutip dari laman resmi SPBU Shell adalah sebagai berikut:

  • Super: Rp12.580 per liter;
  • V-Power: Rp13.050 per liter; 
  • V-Power Diesel: Rp13.230; serta 
  • V-Power Nitro+: Rp14.380 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga mengalami hal serupa dengan kedua SPBU tersebut. Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

  • BP Ultimate: Rp13.050 per liter; 
  • BP 92: Rp12.550 per liter; dan 
  • BP Ultimate Diesel: Rp14.380 per liter.

Selaras dengan yang lainnya, harga BBM di SPBU Vivo juga stabil apabila dibandingkan pada awal Agustus 2025.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU Vivo:

  • Revvo 90: Rp12.490 per liter; 
  • Revvo 92: Rp12.580 per liter; 
  • Revvo 95: Rp13.050 per liter; serta 
  • Diesel Primus Plus: Rp14.380 per liter.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
17 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
47 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

