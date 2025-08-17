Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Lagu "Tabola Bale" menggoyang Istana Merdeka saat HUT ke-80 RI, membuat Prabowo dan tamu undangan berjoget.

Bisnis.com, JAKARTA – Lagu Tabola Bale sukses ramaikan perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto hingga seluruh tamu undangan yang hadir tidak ketinggalan untuk berjoget bersama mengikuti alunan musik Indonesia Timur yang dipadukan dengan musik khas Minang tersebut.

Para pejabat seperti Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya hingga Istri Presiden ke-7 RI Iriana Widodo tampak menikmati alunan lagu tersebut.

Lagu tersebut dibawakan oleh Silet Open Up penyanyi asal Flores, NTT bersama Diva Aurel. Lagu berjudul Tabola Bale itu pertama kali diunggah oleh Silet Open Up melalui kanal Youtube-nya pada 3 April 2025 dan hingga kini telah ditonton sebanyak 74 juta kali.

Ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza & Kiki Acoustic, lagu ini memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang. Hal ini dapat terdengar jelas dari beberapa lirik lagu yang mereka tuliskan.

“Kaka lacak ko pu nama

Barang itu tra pake lama

Langsung tanya di ko pu mama

Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna”

Lalu lirik Minang, seperti:

“Ondeh Uda, jan lah baitu bana

Denai ko indaklah nan sarupo itu

Dek hanyo takuik mancaliak Uda

Acok mabuak-mabuakan”

Berikut lirik lengkap lagu Tabola Bale yang sukses menggoyang Istana Merdeka saat HUT ke-80 RI

Lia ade nona makin gaga, bikin kaka jadi suka

Dulu ade rambu kepang dua, skarang rambut merah-merah

Kaka lia ade tambah manis, pulang rantau dari mana?

Aduh ade nona, jang talalu pasang gaya depan kaka

Kaka jadi jatoh e

Kaka tabola-bale lia ade nona e

Su makin menyala e, kaka hati susah e

Ade bikin kaka mete, tidur malam bola-bale

Sejak kaka lia ade, aduh Tuhan ampun e

Ade lewat lorong depan rumah

Kaka jadi salting, sampe mood berubah

Semangat tiba-tiba gara-gara ade nona

Ini bidadari timur siapa yang punya?

Kaka lacak ko pu nama

Barang itu tra pake lama

Langsung tanya di ko pu mama

Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna

Eh Maimuna, eh lucunya

Kaka harap bisa satu rumah

Kalau terima sa pu cinta

Kaka janji kita langsung nikah

Ondeh Uda, jan lah baitu bana

Denai ko indaklah nan sarupo itu

Dek hanyo takuik mancaliak Uda

Acok mabuak-mabuakan

Dulu denai lah suko mancaliak Uda bakawan

Raso-raso ko ado, tapi denai diamkan

A wadaw wadaw, ini anak gagah lai

Su bale Jawa, tambah bening aja lai

Gaya semakin beda, bibir merah-merah

Aduh mama, mama ini siapa punya anak?

Dulu masih kici-kici-kici (nona!)

Sekarang bale Jawa makin cantik (nona!)

Ko perfect skali, asli bidadari

Jatuh dari langit

Kalo jadi deng ade kaka stop bamabo

To, su pasti kaka ni ade pu jodoh

Sumpah ni ja'o sodho, iwa mbodho