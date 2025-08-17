Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Lagu "Tabola Bale" menggoyang Istana Merdeka saat HUT ke-80 RI, membuat Prabowo dan tamu undangan berjoget.
Ni Luh Anggela
Ni Luh Anggela - Bisnis.com
Minggu, 17 Agustus 2025 | 12:19
Share
Presiden Prabowo (tengah) bersama tamu undangan menyaksikan hiburan sesuai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Presiden Prabowo (tengah) bersama tamu undangan menyaksikan hiburan sesuai Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Bisnis.com, JAKARTA – Lagu Tabola Bale sukses ramaikan perayaan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025).

Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto hingga seluruh tamu undangan yang hadir tidak ketinggalan untuk berjoget bersama mengikuti alunan musik Indonesia Timur yang dipadukan dengan musik khas Minang tersebut. 

Para pejabat seperti Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih Mayor Teddy Indra Wijaya hingga Istri Presiden ke-7 RI Iriana Widodo tampak menikmati alunan lagu tersebut.

Lagu tersebut dibawakan oleh Silet Open Up penyanyi asal Flores, NTT bersama Diva Aurel. Lagu berjudul Tabola Bale itu pertama kali diunggah oleh Silet Open Up melalui kanal Youtube-nya pada 3 April 2025 dan hingga kini telah ditonton sebanyak 74 juta kali.

Ditulis oleh Silet Open Up, Jacson Zeran, Juan Reza & Kiki Acoustic, lagu ini memadukan lirik dan musik khas Timur dan Minang. Hal ini dapat terdengar jelas dari beberapa lirik lagu yang mereka tuliskan. 

“Kaka lacak ko pu nama
Barang itu tra pake lama
Langsung tanya di ko pu mama
Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna”

Baca Juga

Lalu lirik Minang, seperti:

“Ondeh Uda, jan lah baitu bana
Denai ko indaklah nan sarupo itu
Dek hanyo takuik mancaliak Uda
Acok mabuak-mabuakan”

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Berikut lirik lengkap lagu Tabola Bale yang sukses menggoyang Istana Merdeka saat HUT ke-80 RI 

Lia ade nona makin gaga, bikin kaka jadi suka
Dulu ade rambu kepang dua, skarang rambut merah-merah
Kaka lia ade tambah manis, pulang rantau dari mana?
Aduh ade nona, jang talalu pasang gaya depan kaka
Kaka jadi jatoh e

Kaka tabola-bale lia ade nona e
Su makin menyala e, kaka hati susah e
Ade bikin kaka mete, tidur malam bola-bale
Sejak kaka lia ade, aduh Tuhan ampun e

Ade lewat lorong depan rumah
Kaka jadi salting, sampe mood berubah
Semangat tiba-tiba gara-gara ade nona
Ini bidadari timur siapa yang punya?

Kaka lacak ko pu nama
Barang itu tra pake lama
Langsung tanya di ko pu mama
Ternyata ade nona, ko pu nama Maimuna

Eh Maimuna, eh lucunya
Kaka harap bisa satu rumah
Kalau terima sa pu cinta
Kaka janji kita langsung nikah

Ondeh Uda, jan lah baitu bana
Denai ko indaklah nan sarupo itu
Dek hanyo takuik mancaliak Uda
Acok mabuak-mabuakan

Dulu denai lah suko mancaliak Uda bakawan
Raso-raso ko ado, tapi denai diamkan

A wadaw wadaw, ini anak gagah lai
Su bale Jawa, tambah bening aja lai
Gaya semakin beda, bibir merah-merah
Aduh mama, mama ini siapa punya anak?

Dulu masih kici-kici-kici (nona!)
Sekarang bale Jawa makin cantik (nona!)
Ko perfect skali, asli bidadari
Jatuh dari langit

Kalo jadi deng ade kaka stop bamabo
To, su pasti kaka ni ade pu jodoh
Sumpah ni ja'o sodho, iwa mbodho

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun
Premium
19 jam yang lalu

Sinyal Penopang Kuat Saham Elnusa (ELSA) Setelah Lampaui Harga Tertinggi 8 Tahun

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance
Premium
20 jam yang lalu

Some Boycotted Companies Show Signs of Recovery in Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

Foto-foto Menteri Prabowo Kompak Pakai Baju Adat saat HUT ke-80 RI

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

HUT ke-80 RI: Prabowo Angguk-Angguk Kepala, Letkol Teddy Ikut Bergoyang saat Pertunjukan Pacu Jalur

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Simak Pesan Presiden Soekarno, Gus Dur, hingga Prabowo saat HUT ke-80 RI

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Bertepatan dengan HUT ke-80 RI, QRIS Resmi dapat Digunakan di Jepang

Profil Bianca Alessia Christabella Lantang, Pengibar Bendera Merah Putih di Istana Merdeka

Profil Bianca Alessia Christabella Lantang, Pengibar Bendera Merah Putih di Istana Merdeka

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Isyana dan Cakra Khan Tampil di Istana Negara, Bawakan Lagu 'Negeriku' Karya Mendiang Chrisye

Lion Air Diklaim Mau Buka Rute Penerbangan Perth-Lombok

Lion Air Diklaim Mau Buka Rute Penerbangan Perth-Lombok

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Penerimaan Pajak di NTB dan NTT Baru 34,91% dari Target 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI
Viral
22 menit yang lalu

Lirik Lagu Tabola Bale yang Bikin Prabowo Joget saat Perayaan HUT ke-80 RI

Simak 200+ Caption 17 Agustus Aesthetic di IG, TikTok, dan WA HUT ke-80 RI
Viral
6 jam yang lalu

Simak 200+ Caption 17 Agustus Aesthetic di IG, TikTok, dan WA HUT ke-80 RI

Mengenal Formasi Paskibraka 17-8-45 untuk Upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka
Viral
19 jam yang lalu

Mengenal Formasi Paskibraka 17-8-45 untuk Upacara Kemerdekaan RI di Istana Merdeka

Mensesneg Sampaikan Pesan Prabowo terkait Polemik Bupati Pati Sudewo
Viral
15 Agt 2025 | 15:01 WIB

Mensesneg Sampaikan Pesan Prabowo terkait Polemik Bupati Pati Sudewo

Momen Jokowi Acungkan 2 Jempol saat Salami Prabowo di Sidang Tahunan MPR
Viral
15 Agt 2025 | 14:51 WIB

Momen Jokowi Acungkan 2 Jempol saat Salami Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

TNI AU Hiasi Langit Jakarta dengan Fly Pass Spektakuler di HUT ke-80 RI
8+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2026

2

PGN Alami Gangguan Pasokan Gas, Alternatif Suplai Tengah Dikebut

3

Efisiensi Anggaran Lanjut, Celios Prediksi Lonjakan Pajak Daerah Merebak pada 2026

4

Program MBG Prabowo Sedot Separuh Anggaran Pendidikan Rp758 Triliun

5

BNI wondrX 2025, BNI Pastikan Akses ICE BSD Mudah dan Gratis