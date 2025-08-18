Viral Aksi Heroik Siswa SD Nekat Panjat Tiang Agar Bendera Merah Putih Berkibar

Seorang siswa SD viral setelah melakukan aksi heroik dengan memanjat tiang agar bendera merah putih dapat berkibar saat upacara HUT ke-80 RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Aksi heroik seorang bocah sekolah dasar (SD) nekat memanjat tiang bendera viral di media sosial.

Siswa tersebut nekat memanjat tiang setelah tali pengikat terputus. Aksinya itu dilakukan agar bendera Merah Putih dapat berkibar saat pelaksanaan upacara HUT ke-80 kemerdekaan RI.

Adapun peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (17/8) di Lapangan Merpati, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Momen heroik itu pun terekam kamera hingga akhirnya viral dan mendapat banyak pujian dari netizen.

Melansir Antaranews, bocah SD tersebut bernama Raihan Diaz Rinawi siswa kelas lima di SDN 1 Way Muli yang sedang mengikuti upacara bendera HUT ke-80 RI.

Camat Rajabasa Firdaus mengaku bangga atas aksi keberanian seorang bocah SD yang memanjat tiang bendera untuk menyelamatkan Merah Putih agar tetap berkibar.

“Anak ini pahlawan cilik. Tanpa keberaniannya, bendera kita tidak akan berkibar hari ini,” katanya.

Menurutnya, aksi heroik Raihan itu langsung mendapatkan respons dari Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama.

Bahkan bupati meminta kepada Camat Rajabasa untuk menghadirkan bocah itu dalam upacara penurunan bendera di Menara Siger.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Way Muli Agus Subagyo juga bangga atas aksi heroik anak didiknya dengan memanjat tiang bendera pada saat upacara HUT ke-80 RI di Kecamatan Rajabasa.

“Alhamdulillah, anak ini mempunyai jiwa semangat besar, saya sangat terharu dan bangga,” ujarnya.