Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

Sri Mulyani menutup komentar Instagram sejak Juli 2024, diduga karena banyaknya kritik dan hujatan dari warganet terkait unggahannya.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:09
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan terkait RAPB dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani masih menutup kolom komentar di akun media sosial Instagram miliknya @smindrawati hingga Senin (18/8/2025).

Srimul, sapaannya, merupakan salah satu menteri yang paling aktif membagikan kegiatannya melalui unggahan akun Instagram miliknya.

Akun Instagram Srimul memiliki total 2,8 juta pengikut dengan 3.951 unggahan per Senin (18/8/2025). Namun, Srimul tak lagi membuka kolom komentar pada unggahannya.

Berdasarkan pantauan Bisnis di akun resminya itu, Sri Mulyani terakhir membuka kolom komentar dalam unggahannya yaitu pada Rabu (25/7/2024).

Dalam postingannya itu, Sri Mulyani mengunggah momen bersama dengan Direktur ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), Yasuto Watanabe.

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa dirinya telah membahas soal tantangan yang bakal dihadapi Asean di tengah ketidakpastian global akibat dinamika politik yang berkaitan dengan AS.

Pada unggahannya itu, Sri Mulyani mendapatkan 461 komentar per (18/8/2025). Terlihat, dalam daftar komentar paling atas postingan itu berisi soal kritik dan tidak sedikit warganet yang juga memberi hujatan.

Selain itu, komentar senada juga nampak pada postingan terkait PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Dalam postingan itu, Sri Mulyani mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-20 terhadap BUMN di bawah Kementerian Keuangan itu. Postingan PT SMF itu menuai 1.022 komentar (hingga 18 Agustus 2025 sekitar 14.45 WIB).

Adapun, secara total ada 49 postingan Sri Mulyani yang telah ditutup kolom komentar sejak unggahan terakhir bersama Yasuto Watanabe.

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Muhammad Ridwan

