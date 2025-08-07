Bisnis Indonesia Premium
Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Gempa 5,3 magnitudo mengguncang Tapanuli Utara, Sumut pada 7 Agustus 2025. BMKG imbau warga tetap waspada meski tidak perlu panik.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 22:56
ilustrasi dampak gempa / Freepik
ilustrasi dampak gempa / Freepik
Ringkasan Berita
  • Gempa bumi berkekuatan 5,3 magnitudo mengguncang Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada Kamis, 7 Agustus 2025 pukul 22.29 WIB.
  • Pusat gempa terletak di kedalaman 60 kilometer menurut laporan BMKG.
  • BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan meskipun tidak perlu panik.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi 5,3 magnitudo menggoyang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada Kamis (7/8/2025) jam 22.29 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di kedalaman 60 kilometer.

BMKG mengimbau masyarakat di sekitar lokasi gempa untuk tidak panik, tetapi tetap waspada terhadap risiko terjadinya gempa susulan.

Gempa ini juga disebut BMKG tidak berpotensi tsunami.

Jenis dan Mekanisme Gempa Bumi

Melansir keterangan BMKG, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktifitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia atau populer disebut gempa dalam lempeng (intra-slab earthquake).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal).

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

