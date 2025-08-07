Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Gempa 5,3 magnitudo mengguncang Tapanuli Utara, Sumut pada 7 Agustus 2025. BMKG imbau warga tetap waspada meski tidak perlu panik.

Bisnis.com, JAKARTA - Gempa bumi 5,3 magnitudo menggoyang wilayah Tapanuli Tengah, Sumatra Utara pada Kamis (7/8/2025) jam 22.29 WIB.

Berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pusat gempa berada di kedalaman 60 kilometer.

BMKG mengimbau masyarakat di sekitar lokasi gempa untuk tidak panik, tetapi tetap waspada terhadap risiko terjadinya gempa susulan.

Gempa ini juga disebut BMKG tidak berpotensi tsunami.

Jenis dan Mekanisme Gempa Bumi

Melansir keterangan BMKG, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat adanya aktifitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia atau populer disebut gempa dalam lempeng (intra-slab earthquake).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun (oblique normal).