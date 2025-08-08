Bisnis Indonesia Premium
SKB 3 Menteri Terbit: 18 Agustus 2025 Cuti Bersama, Bukan Libur Nasional

Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama, bukan libur nasional, untuk merayakan HUT ke-80 RI, guna memperkuat nasionalisme dan ekonomi.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 00:44
Logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dok Kemensesneg RI
Logo HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dok Kemensesneg RI
Ringkasan Berita
  • Pemerintah menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional melalui SKB Tiga Menteri untuk memeriahkan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
  • Penetapan ini bertujuan memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat dan semarak.
  • Penambahan cuti bersama diharapkan meningkatkan semangat nasionalisme dan berdampak positif pada sektor pariwisata serta perekonomian lokal.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah resmi menetapkan 18 Agustus 2025 sebagai cuti bersama nasional dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

SKB ini merupakan perubahan atas SKB sebelumnya, yakni Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Perubahan ini secara resmi menetapkan tambahan cuti bersama pada tanggal 18 Agustus 2025, sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia.

Rapat penetapan dilaksanakan di Kemenko PMK (7/8) yang dipimpin oleh Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito dan Sekretaris Kemenko PMK, Imam Machdi, yang dihadiri oleh Sekretaris Kemensetneg Setya Utama dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Melalui Menko PMK, Pratikno, selanjutnya SKB ditandatangani oleh tiga menteri yaitu Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini.

"Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional," kata Imam Machdi seperti dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Kamis (8/8/2025).

Oleh karena itu pemerintah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan seperti upacara bendera, perlombaan tradisional, pesta rakyat, hingga kegiatan kebudayaan dan edukatif.

Selain memperkuat semangat nasionalisme, penambahan cuti bersama ini juga diharapkan memberi dampak positif pada sektor pariwisata dan perekonomian lokal, melalui meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat selama akhir pekan panjang.

"Pemerintah mengimbau seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat luas untuk memanfaatkan momen ini secara produktif dan bertanggung jawab demi mempererat persatuan bangsa,"  tutup Deputi Warsito.

Penulis : Aprianus Doni Tolok
Editor : Aprianus Doni Tolok

