Polda Metro Jaya Terang Benderang dari Kobaran Api Halte Transjakarta

Lampu padam di Polda Metro Jaya saat halte Transjakarta terbakar akibat bentrokan demonstran dan polisi. Kebakaran diduga karena korsleting listrik.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 21:27
Lampu penerangan Jalan Jenderal Sudirman padam secara berdamaan seiring halte Transjakarta di depan Polda Metro Jaya dibakar massa / BISNIS - Rama Paramahamsa
Lampu penerangan Jalan Jenderal Sudirman padam secara berdamaan seiring halte Transjakarta di depan Polda Metro Jaya dibakar massa / BISNIS - Rama Paramahamsa
Ringkasan Berita
  • Lampu penerangan di kawasan Polda Metro Jaya padam bersamaan dengan kebakaran halte Transjakarta akibat bentrokan antara aparat dan demonstran.
  • Halte di depan Polda Metro Jaya terbakar hampir sepenuhnya setelah bentrokan yang melibatkan penggunaan gas air mata dan petasan.
  • Lift JPO Polda Metro Jaya juga terbakar, dengan dugaan penyebabnya adalah korsleting listrik yang memicu percikan api.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Lampu penerangan jalan di kawasan Polda Metro Jaya padam pada Jumat (29/8/2025) malam.

Pantauan Bisnis di lokasi, seluruh lampu di kawasan Polda Metro Jaya menuju arah selatan padam sekitar pukul 20.55 WIB.

Lampu-lampu yang tersebar di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman, kompak padam secara bersamaan. Padamnya lampu-lampu itu seiring dengan kobaran api di halte Transjakarta di depan Polda Metro Jaya yang semakin besar.

Sebelumnya, halte di depan Polda Metro Jaya dibakar saat bentrokan aparat menggunakan gas air mata dan demonstran dengan petasan mereka terjadi. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk akhirnya halte tersebut terbakar hampir sepenuhnya.

Namun, di tengah gelapnya Jalan Jenderal Sudirman, massa aksi masih bertahan di sekitar Polda Metro Jaya. Beberapa kali, massa aksi menembakkan petasan ke arah Polda, dibarengi dengan balasan polisi menggunakan gas air mata.

Baru sekitar pukul 21.05 WIB, lift JPO Polda Metro Jaya terbakar. Meskipun belum terang apa penyebab kebakaran, sejumlah demonstran turut bertanya-tanya alasan kebakaran tersebut.

Beberapa menduga korsleting listrik, sebab kerap kali tampak percikan listrik turut membakar lift tersebut.

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Aprianus Doni Tolok

