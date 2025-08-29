Bisnis Indonesia Premium
Respons Kapolri hingga 7 Polisi Diamankan usai Rantis Brimob Lindas Driver Ojol

Kapolri meminta maaf setelah rantis Brimob menabrak pengemudi ojol, menewaskan Affan Kurniawan. Tujuh polisi diamankan dan sedang diperiksa.
Sholahuddin Al Ayyubi
Sholahuddin Al Ayyubi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 06:26
Aparat kepolisian berhadapan langsung dengan massa aksi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) / BISNIS - Nurul Hidayat
Aparat kepolisian berhadapan langsung dengan massa aksi di Jakarta, Kamis (28/8/2025) / BISNIS - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA -- Kinerja aparat kepolisian dalam penanganan demonstrasi kembali disorot pasca peristiwa meninggalnya seorang pengemudi ojek online karena dilindas oleh mobil Brimob. Peristiwa itu terjadi di tengah bentrokan antara demonstran dengan aparat pada hari Kamis (29/11/2025).

Pada Kamis (27/8/2025) malam, beredar video mobil rantis yang diduga dikendarai oleh anggota Brimob menabrak beberapa orang pria, termasuk Affan Kurniawan yang bekerja sebagai driver Ojol Gojek.

Warga setempat dan para pendemo kemudian mengejar mobil rantis ini hingga sampai ke markas Brimob. Kebrutalan aparat ini bagi pendemo merupakan pelanggaran HAM bagi warga yang melakukan demo.

Usai Affan Kurniawan meninggal dunia, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara dan meminta maaf atas peristiwa terlindasnya pengemudi ojol oleh rantis Brimob tersebut.

Dia mengatakan saat ini pihaknya bakal melakukan evaluasi dan melakukan tindakan terhadap pengemudi rantis Brimob tersebut melalui Divpropam Polri.

"Saya menyesali terhadap peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," ujar Sigit kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Dia menambahkan, dirinya telah menerjunkan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Suheri, Kadiv Propam Polri Irjen Abdul Karim, dan tim Pusdokkes Polri untuk mencari keberadaan korban untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

"Sampai saat ini kami sedang minta Kapolda, Kadivpropam dan Tim Pusdokes untuk mencari keberadaan korban," jelasnya.

7 Polisi Diamankan 

Sementara itu, Kadiv Propam Mabes Polri Irjen Abdul Karim mengatakan tujuh pelaku di dalam kendaraan taktis (rantis) Brimob yang melindas pengemudi ojek online (ojol) di kawasan Pejompongan, Kamis (28/8/2025) sudah diamankan.

Abdul Karim juga turut menyampaikan permintaan maaf dan duka cita atas meninggalnya pengemudi ojol tersebut.

”Pelaku sudah kita amankan yang saat ini sementara dalam proses pemeriksaan,” ungkapnya dalam konferensi pers di RSCM.

Abdul mengatakan penanganan ini akan dilakukan langsung di bawah kendali Divisi Propam Mabes Polri, bekerjasama dengan Korps Brimob.

”Sementara (pelaku) dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh gabungan antara Bid Propam Mabes Polri dengan Propam Korbrimob karena pelaku merupakan satu asal dari Brimob,” lanjutnya.

Abdul melanjutkan, ketujuh pelaku yang diamankan sedang diperiksa di Mako Brimob Kwitang. Adapun inisial tujuh pelaku tersebut antara lain Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka G.

Div Propam masih mendalami siapa pelaku yang menyetir, namun yang jelas ketujuh orang tersebut ada di dalam rantis Brimob tersebut.

”Kita dalami perannya bagimana masih dalam pemeriksaan, nanti kita update,” pungkasnya.

Kapolda Meminta Maaf

Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri juga menyampaikan permohonan maaf dan duka cita kepada keluarga korban.

"Dengan adanya kejadian tersebut saya atas nama pimpinan Polda Metro dan atas nama kesatuan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam dan turut berduka cita sedalam-dalamnya," jelas Irjen Asep dalam konferensi pers di RSCM, Kamis (28/8/2025).

Irjen Asep juga mengaku telah bertemu dengan keluarga almarhum dan ayah dari almarhum, Zulkifli.

"Dan alhamdulillah beliau sudah bisa menerima kami," lanjutnya.

Respons Gojek

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyampaikan duka cita atas insiden kendaraan taktis (rantis) Brimob yang menabrak pengemudi ojek online (ojol) pada Kamis (28/8/2025).

Direktur Public Affairs & Communications GOTO Ade Mulya mengatakan pihaknya menyampaikan duka cita yang mendalam dan keprihatinan atas terjadinya insiden tertabraknya pengemudi ojol di Pejompongan tersebut.

Doa dan simpati tulus kami sampaikan untuk korban serta keluarga yang terdampak,” ungkap Ade dalam pernyataan resminya, Kamis (28/8/2025).

Namun, Ade mengatakan identitas korban masih belum dapat dipastikan dan hingga saat ini, pihaknya terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan kejelasan.

”Kami akan terus menyampaikan informasi resmi apabila terdapat perkembangan baru terkait insiden ini,” ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Sholahuddin Al Ayyubi
Editor : Edi Suwiknyo

Topik

