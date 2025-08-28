Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

Polisi memukul mundur massa dari Senayan ke Blok M, membuka sebagian Jalan Asia Afrika untuk motor, sementara Jalan Gelora masih dijaga ketat.

Bisnis.com, JAKARTA — Aparat kepolisian memukul mundur massa demonstrasi DPR RI dari kawasan Jalan Asia Afrika, Jakarta Pusat, hingga ke arah Blok M pada Kamis (28/8/2025) malam.

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 19.35 WIB, puluhan massa aksi berlarian hingga Jalan Patal Senayan menuju Jalan Tentara Pelajar. Polisi berseragam lengkap dan bertameng memecah pergerakan massa ke arah selatan.

Pada saat bersamaan, dua arah Jalan Asia Afrika dibuka sebagian untuk akses kendaraan roda dua. Kendaraan roda empat belum banyak melintasi ruas jalan ini.

Sementara itu, ruas Jalan Gerbang Pemuda telah dibuka dan terpantau ramai lancar di kedua arah sejak Kamis petang.

Namun, Jalan Gelora yang mengarah ke Gedung DPR RI masih dijaga ketat oleh Korps Brigade Mobil (Brimob) dan Pengamanan DPR RI.

Unit kendaraan taktis (rantis) dan mobil water cannon Polri juga masih berjaga di bilangan Asia Afrika, tepatnya di Pintu 1 Kompleks Gelora Bung Karno (GBK).

Seluruh pintu gerbang GBK pun tampak ditutup, kendati masih tampak aktivitas masyarakat yang berolahraga di dalam.