Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Seorang emak-emak berusaha melerai bentrokan antara demonstran dan polisi di Pejompongan, Jakarta, meski meringis kesakitan akibat bentrokan tersebut.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 21:12
Meringis Kesakitan, Momen Emak-emak Berusaha Lerai Demonstran Vs Polisi. Suasana salah satu sudut permukiman warga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat / BISNIS - Nurul Hidayat
Meringis Kesakitan, Momen Emak-emak Berusaha Lerai Demonstran Vs Polisi. Suasana salah satu sudut permukiman warga di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat / BISNIS - Nurul Hidayat
Ringkasan Berita
  • Demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI berujung ricuh, dengan bentrokan antara polisi dan demonstran meluas hingga ke kawasan Pejompongan.
  • Warga setempat berusaha melerai bentrokan, termasuk seorang perempuan paruh baya yang meringis kesakitan sambil memprotes tindakan polisi.
  • Situasi semakin tegang ketika warga, termasuk perempuan tersebut, berusaha menenangkan dan menghindari bentrokan dengan berlarian ke dalam gang sekitar SPBU Pejompongan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Aksi demonstrasi yang semula digelar di depan Gedung DPR/MPR RI ricuh. Polisi memukul mundur demonstran hingga ke kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan Bisnis.com di lokasi, bentrokan antara aparat kepolisian dan demonstran terjadi tepat di SPBU Pejompongan. Warga yang tinggal di kawasan tersebut akhirnya berusaha melerai bentrokan antara kedua kelompok tersebut.

Di lokasi, sejumlah warga tampak mengangkat tangan mereka ke arah pihak kepolisian, meminta pihak kepolisian untuk tidak kembali menyerang demonstran yang berlokasi dekat dengan perumahan warga.

Di tengah kericuhan itu, seorang perempuan paruh baya tampak meringis sembari memegang belakang kepalanya. Tidak lama, dia berteriak ke arah kerumunan kepolisian, tetapi tidak jelas apa yang dia sampaikan. Tampak beberapa warga lain turut memegang kepala mereka.

Sejurus kemudian, sejumlah warga menghampiri kerumunan polisi untuk melerai aksi bentrokan antara aparat kepolisian dengan demonstran.

“Sudah Pak, sudah,” kata seseorang berusaha melerai bentrokan tersebut.

Sementara itu, perempuan yang sempat meringis sembari memegang kepalanya berusaha melakukan protes ke arah pihak kepolisian. Dia meneriakkan sesuatu ke arah aparat kepolisian. Namun, warga lain melerainya.

Hingga saat ia ingin menyampaikan protesnya, perempuan itu bahkan masih meringis sembari berteriak memegang kepalanya.

“Sudah Bu, sudah, tenang,” kata seseorang lainnya sembari menenangkan kondisi perempuan tersebut.

Tidak lama kemudian, perempuan dan sejumlah warga berlarian ke dalam gang yang berlokasi tepat di sebelah SPBU Pejompongan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Aprianus Doni Tolok

Topik

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
37 menit yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham
Premium
1 jam yang lalu

Kalkulasi Dampak Spin Off Telkom (TLKM) ke Harga Saham

