Lalin Gerbang Pemuda-GBK Kembali Lancar usai Demo di DPR Ricuh

Lalu lintas di Gerbang Pemuda-GBK kembali lancar usai demo ricuh di DPR RI. Kericuhan dimulai pukul 14.00 WIB, polisi amankan 276 pelajar, salah satunya bawa busur panah.

Bisnis.com, JAKARTA — Lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda dan kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, tampak lancar usai demonstrasi di Gedung DPR RI yang berujung ricuh.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 18.30 WIB, kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Palmerah telah melintasi jalan layang ke arah Semanggi.

Namun, ruas jalan ke kiri alias Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR RI masih ditutup, sehingga beberapa pengendara terpaksa putar balik.

Sebaliknya, lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Jalan Asia Afrika tampak ramai lancar, baik oleh pengendara dari jalan layang maupun jalan biasa.

Adapun, kericuhan terjadi sejak sekitar pukul 14.00 WIB, yang dimulai dari titik aksi di Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Aparat kepolisian berseragam lengkap, diiringi kendaraan taktis dan water cannon, memecah pergerakan massa ke berbagai penjuru.

Kericuhan dilaporkan terjadi dan meluas di simpul jalan sekitar DPR RI seperti Pejompongan, Palmerah arah Slipi, hingga bilangan Senayan arah Gelora.

Diberitakan sebelumnya, polisi mengamankan 276 pelajar yang hendak ikut aksi demo di gedung DPR/MPR RI, Kamis pagi. Salah satunya membawa 9 anak panah beserta busurnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo mengungkapkan pelajar yang membawa busur panah diamankan di stasiun Tanah Abang dan merupakan pelajar SMA kelas 10.

"Kami menyita sekitar 9 busur panah yang dibawa oleh anak kelas 10 dan saat ini kami amankan juga beberapa anak-anak lainnya yang membawa botol dan sebagainya," katanya kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI.