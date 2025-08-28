Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Lalin Gerbang Pemuda-GBK Kembali Lancar usai Demo di DPR Ricuh

Lalu lintas di Gerbang Pemuda-GBK kembali lancar usai demo ricuh di DPR RI. Kericuhan dimulai pukul 14.00 WIB, polisi amankan 276 pelajar, salah satunya bawa busur panah.
Reyhan Fernanda Fajarihza
Reyhan Fernanda Fajarihza - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 19:08
Share
Ilustrasi. Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Ilustrasi. Kondisi separator busway di Jalan Gatot Subroto depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (28/8/2025) sore. Aparat kepolisian masih menjaga ketat kawasan Kompleks Parlemen Senayan - BISNIS/Reyhan Fernanda Fajarihza.
Ringkasan Berita
  • Lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda dan kompleks Gelora Bung Karno kembali lancar setelah demonstrasi di Gedung DPR RI yang berujung ricuh.
  • Kericuhan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB di Gerbang Utama Gedung DPR RI dan meluas ke beberapa simpul jalan sekitar, seperti Pejompongan dan Palmerah.
  • Polisi mengamankan 276 pelajar yang hendak ikut aksi demo, termasuk seorang pelajar yang membawa 9 anak panah dan busurnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Lalu lintas di Jalan Gerbang Pemuda dan kompleks Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, tampak lancar usai demonstrasi di Gedung DPR RI yang berujung ricuh.

Berdasarkan pantauan Bisnis pada pukul 18.30 WIB, kendaraan roda dua dan roda empat dari arah Palmerah telah melintasi jalan layang ke arah Semanggi.

Namun, ruas jalan ke kiri alias Jalan Gatot Subroto arah Gedung DPR RI masih ditutup, sehingga beberapa pengendara terpaksa putar balik.

Sebaliknya, lalu lintas dari arah Gatot Subroto menuju Jalan Asia Afrika tampak ramai lancar, baik oleh pengendara dari jalan layang maupun jalan biasa.

Adapun, kericuhan terjadi sejak sekitar pukul 14.00 WIB, yang dimulai dari titik aksi di Gerbang Utama Gedung DPR RI.

Aparat kepolisian berseragam lengkap, diiringi kendaraan taktis dan water cannon, memecah pergerakan massa ke berbagai penjuru.

Baca Juga

Kericuhan dilaporkan terjadi dan meluas di simpul jalan sekitar DPR RI seperti Pejompongan, Palmerah arah Slipi, hingga bilangan Senayan arah Gelora.

Diberitakan sebelumnya, polisi mengamankan 276 pelajar yang hendak ikut aksi demo di gedung DPR/MPR RI, Kamis pagi. Salah satunya membawa 9 anak panah beserta busurnya.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo mengungkapkan pelajar yang membawa busur panah diamankan di stasiun Tanah Abang dan merupakan pelajar SMA kelas 10.

"Kami menyita sekitar 9 busur panah yang dibawa oleh anak kelas 10 dan saat ini kami amankan juga beberapa anak-anak lainnya yang membawa botol dan sebagainya," katanya kepada wartawan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Reyhan Fernanda Fajarihza
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025
Premium
2 jam yang lalu

Revisi Positif untuk BTN (BBTN) Semester II/2025

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025
Premium
3 jam yang lalu

XLSmart, Indosat, and Telkomsel: ARPU and Subscriber Performance in H1 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang

Bentrokan Polisi vs Demonstran Akhirnya Bubar Setelah 7 Jam Saling Serang

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Stasiun Karet Ditutup Akibat Demo, KAI Commuter Alihkan Penumpang ke BNI City & Sudirman

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Ojol Terlindas Rantis Brimob, Istana: Polisi Harus Sabar dan Hati-Hati Tangani Situasi

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Stasiun Karet Tutup Sementara Imbas Demo, Penumpang Dialihkan ke Stasiun BNI City

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

Link Live Streaming di Lapangan Kondisi Demo Ricuh

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi
Viral
3 jam yang lalu

Meringis Kesakitan, Emak-emak Berusaha Lerai Bentok Demonstran dan Polisi

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman
Viral
3 jam yang lalu

Ibu Hamil Histeris Sesak Napas, Bentrok Polisi dan Pendemo Masuk Permukiman

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian
Viral
4 jam yang lalu

Aparat Pukul Mundur Massa dari Senayan, Jalan Asia Afrika Dibuka Sebagian

Lalin Gerbang Pemuda-GBK Kembali Lancar usai Demo di DPR Ricuh
Viral
5 jam yang lalu

Lalin Gerbang Pemuda-GBK Kembali Lancar usai Demo di DPR Ricuh

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan
Viral
6 jam yang lalu

Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

1 bulan yang lalu

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

2 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Ketersediaan Beras Nasional 2025 Melimpah, Capai 36,98 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 & Besaran Pajaknya

2

Harga Emas Antam & UBS serta Buyback di Pegadaian Hari Ini Kamis 28 Agustus 2025

3

HUMI Milik Tommy Soeharto Umumkan Perubahan Pemegang Saham, Simak Rinciannya

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Kamis, 28 Agustus 2025 Tembus Rp2.018.000