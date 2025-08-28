Tercerai Berai, Massa Demo Didorong Mundur Sampai Mall Plaza Senayan

Massa demo di DPR Jakarta tercerai berai usai didorong mundur oleh polisi hingga Mall Plaza Senayan dengan water canon dan gas air mata, Kamis (28/8/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Massa demo DPR mulai tercerai berai usai kepolisian mendorong mundur dari gerbang utama DPR/MPRI hingga Mall Plaza Senayan, Kamis (28/8/2025).

Dari pantauan Bisnis, massa dipikul mundur dengan dua meriam air dan tembakan gas air mata dari personel kepolisian. Mayoritas massa merupakan pelajar SMA/SMK.

Massa sempat bertahan serta melakukan perlawanan menggunakan kembang api hingga molotov. Kericuhan tak terbendung sampai massa tercerai berai.

Sebagian massa terdorong menuju Polda Metro Jaya, sebagiannya terdorong ke arah Jalan Asia Afrika yang menuju Mall Plaza Senayan, sebagian massa berlarian ke Jalan Patak Senayan.

Lalu lintas sempat terhenti, tetapi perlahan kendaraan dapat melalui jalan Asia Afrika.

Meski begitu, massa bertahan dan masih berupaya melakukan unjuk rasa.

Dari aksi ini terdapat motor yang nyaris dirusak massa. Beberapa separator jalan berbahan plastik sempat dibakar massa di jalan Asia Afrika.