Cuaca 18 Agustus 2025: Palembang, Jambi, Surabaya dan Yogyakarta Diprediksi Hujan

BMKG prediksi hujan di Palembang, Jambi, Surabaya, dan Yogyakarta pada 18 Agustus 2025. Waspadai hujan petir di beberapa kota besar. Cek Info BMKG untuk detail.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 07:20
Ilustrasi hujan / Freepik
Ilustrasi hujan / Freepik
Ringkasan Berita
  • BMKG memprediksi hujan dengan intensitas bervariasi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada 18 Agustus 2025.
  • Hujan disertai petir diperkirakan terjadi di kota-kota seperti Jambi, Yogyakarta, dan Mataram, sementara hujan ringan diprediksi di Surabaya dan Palembang.
  • Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap cuaca ekstrem dan dapat memantau informasi cuaca terkini melalui aplikasi dan situs resmi BMKG.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami hujan dengan intensitas bervariasi pada Senin, mulai dari hujan ringan, hujan sedang, hingga hujan disertai petir.

Prakirawan BMKG Rira Angela Damanik dalam video prakiraan cuaca yang dipantau di Jakarta, Senin pagi menyampaikan sejumlah kota besar di Sumatra diprakirakan akan mengalami hujan ringan, yakni Palembang, Sumatra Selatan; serta Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
 
"Sementara hujan sedang berpotensi mengguyur Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Adapun hujan disertai petir perlu diwaspadai terjadi di Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung," kata dia.
 
Berikutnya di Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Sementara hujan disertai petir berpotensi mengguyur Semarang, Jawa Tengah serta Yogyakarta.
 
Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Mataram, Nusa Tenggara Barat berpotensi mengalami hujan disertai petir. Selanjutnya di Kalimantan, hujan ringan diprakirakan turun di Tanjung Selor, Kalimantan Utara; Samarinda, Kalimantan Timur; Palangkaraya, Kalimantan Tengah; Banjarmasin, Kalimantan Selatan; dan Pontianak, Kalimantan Barat.
 
Di kawasan Sulawesi, hujan ringan diprakirakan terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Palu, Sulawesi Tengah; dan Gorontalo. Hujan sedang berpotensi mengguyur Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara hujan disertai petir perlu diwaspadai terjadi di Manado, Sulawesi Utara.
 
Untuk wilayah Indonesia Timur, hujan ringan diprakirakan terjadi di Ternate, Maluku Utara; Sorong dan Manokwari, Papua Barat; serta Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya di wilayah Papua. Hujan disertai petir berpotensi mengguyur Ambon, Maluku, serta Merauke, Papua Selatan.
 
Selain itu, cuaca berawan diprakirakan terjadi di Banda Aceh dan Medan, Sumatera Utara; Pekanbaru, Riau; Padang, Sumatera Barat; Jakarta; Serang, Banten; dan Bandung, Jawa Barat. Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Denpasar, Bali, serta Kupang, Nusa Tenggara Timur.
 
BMKG lalu mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem, khususnya hujan disertai petir di sejumlah kota besar. Informasi cuaca lebih spesifik dan terkini dapat diakses melalui aplikasi Info BMKG, situs resmi www.bmkg.go.id, maupun media sosial @infoBMKG.

Penulis : Newswire
Editor : Aprianus Doni Tolok
Sumber : Antara

