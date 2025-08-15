Bisnis Indonesia Premium
Momen Jokowi Acungkan 2 Jempol saat Salami Prabowo di Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi acungkan dua jempol saat salami Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025, menunjukkan dukungan setelah pidato kenegaraan Prabowo.
Sulthon Sulung Kandiyas
Sulthon Sulung Kandiyas - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 14:51
Momen Jokowi mengacungkan 2 jempol untuk Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025)/Youtube Sekretariat Presiden
Momen Jokowi mengacungkan 2 jempol untuk Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8/2025)/Youtube Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025. Dia memaparkan berbagai kinerja lembaga pemerintah mulai dari pengentasan kemiskinan hingga progres Makan Bergizi Gratis (MBG)

Setelah menyampaikan pidato kenegaraan, Prabowo turun dari mimbar dan memberikan salam kepada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin, dan menyapa para tamu yang hadir.

Dia terlebih dulu mendengarkan pengumuman penutupan sidang dari Puan Maharani dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Usai rangkaian ini selesai, Prabowo didampingi Ketua MPR hingga DPD RI menyalami beberapa anggota legislatif.

Kemudian, dia tampak berjalan menuju tribun B yang diisi oleh pejabat penting seperti mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, hingga Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno.

Ketika naik ke tribun B, Prabowo lebih dulu menjabat tangan SBY, lalu menjabat tangan istri Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Shinta Nuriyah selaku istri Presiden ke-4  Abdurrahman Wahid, hingga Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno.

Saat dihampiri Prabowo, Joko Widodo tampak menyalami dan memberikan dua acungan jempol kepada Prabowo Subianto. Jokowi juga memberikan senyum lebar kepada Prabowo Subianto.

Usai bersalaman dengan tamu undangan di tribun B, Prabowo melanjutkan menyapa anggota legislatif dan tamu undangan lainnya. 

Sebagai informasi, setelah agenda pertama ini, Prabowo kembali memberikan pidato terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2026 beserta nota keuangan. 

Penulis : Sulthon Sulung Kandiyas
Editor : Muhammad Ridwan

Topik

