Teks UUD 1945 Lengkap: Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan

Bisnis.com, JAKARTA - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bukan sekadar dokumen hukum. Ia adalah fondasi konstitusional yang menjadi napas dan nadi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, UUD 1945 memuat visi luhur tentang kemerdekaan, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Untuk memahami arah perjalanan Indonesia sebagai negara, mempelajari UUD 1945 adalah langkah yang tak bisa ditawar.

Artikel ini akan mengajak Anda menyelami teks lengkap UUD 1945, dari pembukaan yang puitis dan penuh semangat kemerdekaan, batang tubuh yang merinci struktur negara, hingga penjelasan yang menguraikan makna di balik setiap pasal.

Apa Itu UUD 1945?

UUD 1945 adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. UUD ini berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi, pedoman penyelenggaraan pemerintahan, dan penjaga nilai-nilai luhur bangsa.

Lahirnya UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari semangat kemerdekaan yang memuncak pada Agustus 1945. Dalam suasana euforia dan harapan akan masa depan, para pendiri bangsa menetapkan UUD sebagai cetak biru negara merdeka yang demokratis dan berdaulat.

Struktur Teks UUD 1945

Teks UUD 1945 terdiri atas tiga bagian utama:

Pembukaan (Preambule): Berisi dasar filosofi, tujuan negara, dan deklarasi kemerdekaan.

Batang Tubuh: Memuat pasal-pasal yang mengatur sistem ketatanegaraan.

Penjelasan: Memberikan tafsir dan keterangan atas isi pasal.

Struktur ini menggambarkan keseimbangan antara idealisme dan teknokrasi, antara cita-cita dan pelaksanaan.

Teks Lengkap UUD 1945

1. Teks Pembukaan UUD 1945

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada:

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Batang Tubuh UUD 1945

UUD 1945 terdiri dari 16 Bab dan 37 Pasal (versi asli). Berikut adalah penjelasan tiap Bab dan Pasal dalam UUD 1945:

Bab I: Bentuk dan Kedaulatan

Bab ini menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dan kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Mengatur tentang susunan, wewenang, dan kewajiban MPR, termasuk menetapkan dan mengubah UUD serta melantik Presiden dan Wakil Presiden.

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Bab ini mengatur tentang kekuasaan eksekutif, tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, masa jabatan, serta syarat pemilihan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan

Menjelaskan fungsi dan kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Bab V: Kementerian Negara

Menjelaskan pembentukan kementerian negara yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Bab VI: Pemerintahan Daerah

Mengatur prinsip otonomi daerah, pembagian wilayah, dan pelaksanaan pemerintahan tingkat lokal oleh pemerintah daerah.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menjabarkan kedudukan, wewenang, serta fungsi pengawasan dan legislasi DPR dalam sistem ketatanegaraan.

Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Menjelaskan fungsi DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah dalam proses pembuatan undang-undang.

Bab VIIB: Pemilihan Umum

Mengatur pelaksanaan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil rakyat serta Presiden dan Wakil Presiden.

Bab VIII: Hal Keuangan

Mengatur soal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pajak, dan pengawasan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan

Mengatur tentang peran dan tanggung jawab BPK sebagai pengawas keuangan negara secara independen.

Bab IX: Kekuasaan Kehakiman

Menjelaskan sistem peradilan yang merdeka dari kekuasaan lainnya, termasuk Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bab IXA: Wilayah Negara

Menetapkan batas-batas wilayah dan yurisdiksi Republik Indonesia secara sah.

Bab X: Warga Negara dan Penduduk

Mengatur tentang status kewarganegaraan dan hak-hak dasar warga negara.

Bab XA: Hak Asasi Manusia

Mencantumkan secara eksplisit hak-hak asasi warga negara seperti kebebasan beragama, hak hidup, hak memperoleh pendidikan, dan lainnya.

Bab XI: Agama

Menjamin kebebasan beragama serta peran negara dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama.

Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara

Menjelaskan peran TNI dan Polri dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.

Bab XIII: Pendidikan dan Kebudayaan

Mengatur tentang hak warga negara atas pendidikan serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan kebudayaan nasional.

Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Menjelaskan asas demokrasi ekonomi dan upaya negara dalam menciptakan keadilan sosial melalui kebijakan ekonomi.

Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Mengatur simbol-simbol kenegaraan yang menjadi identitas nasional Republik Indonesia.

Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar

Menjelaskan mekanisme dan batasan dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Bab XVII: Aturan Tambahan

Menetapkan ketentuan peralihan terhadap pelaksanaan konstitusi.

Bab XVIII: Aturan Peralihan

Menentukan masa transisi dan pengaturan ulang sistem ketatanegaraan pasca-kemerdekaan.

Bab XIX: Penutup

Mengakhiri UUD 1945 dan menyatakan keberlakuannya.

3. Penjelasan Singkat Tiap Bab

Setiap bab dalam UUD 1945 memiliki makna khusus:

Bab I menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik.

Bab II menegaskan kewenangan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Bab III menjelaskan kekuasaan eksekutif yang dipegang Presiden.

Bab-bab lainnya mengatur struktur lembaga, sistem pemerintahan, dan hak-hak rakyat.

Amandemen UUD 1945

UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002. Amandemen dilakukan untuk menyempurnakan sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, serta menjawab tuntutan reformasi. Hasil amandemen membawa perubahan substansial dalam struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, serta penguatan hak asasi manusia.

Tujuan Amandemen

Beberapa tujuan utama dari amandemen UUD 1945 antara lain:

Mempertegas prinsip kedaulatan rakyat.

Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Menyempurnakan mekanisme check and balance antar lembaga negara.

Perubahan Penting Pasca Amandemen

Pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat.

Pembatasan masa jabatan Presiden menjadi dua periode.

Penguatan fungsi DPR dan DPD dalam legislatif.

Penambahan Bab tentang Hak Asasi Manusia yang memuat 10 pasal khusus.

Dampak Amandemen

Amandemen membawa transformasi besar dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satu perubahan paling mencolok adalah terbukanya sistem pemilu langsung dan desentralisasi kekuasaan ke daerah melalui otonomi.

Namun, perubahan ini juga menuntut kesadaran politik masyarakat dan tanggung jawab lembaga negara agar tetap berpijak pada semangat konstitusi asli.

Manfaat Mempelajari UUD 1945

Mengetahui isi UUD 1945 penting bagi semua warga negara. Untuk pelajar, ini menjadi dasar pemahaman sistem hukum dan politik. Untuk masyarakat umum, ini menjadi alat untuk mengetahui hak dan kewajiban.

Pemahaman terhadap UUD 1945 juga memperkuat kesadaran berbangsa dan bernegara. Ia menjadi cermin nilai-nilai Pancasila yang harus dijaga dan dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari.

UUD 1945 bukan sekadar lembaran hukum, tapi naskah sakral yang lahir dari semangat kemerdekaan. Di dalamnya termuat harapan, tekad, dan cita-cita bangsa. Dengan memahami isinya, kita tidak hanya menjadi warga negara yang taat hukum, tapi juga penjaga warisan sejarah yang luhur.

