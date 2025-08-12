Polemik Royalti Musik, Ahmad Dhani Gratiskan Cafe dan Restoran Putar Lagu Dewa 19

Ahmad Dhani gratiskan lagu Dewa 19 di kafe dan restoran, tanggapi polemik royalti, dorong akses musik lebih luas di ruang publik.

Bisnis.com, JAKARTA - Musisi sekaligus Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Ahmad Dhani menggratiskan lagu ciptaannya dari royalti untuk diputar di kafe dan juga restoran.

Pernyataan tersebut menyusul polemik bagi pelaku usaha kafe dan restoran yang harus membayar royalti atas lagu yang diputar.

"Kalau Pemkot Surabaya atau Pemprov Jawa Timur ingin memutar lagu-lagu Dewa 19 featuring Ello, atau Virzha, silahkan saja. Gratis. Tidak perlu bayar ke lembaga manajemen kolektif (LMK)," kata Dhani dikutip dari Antara, Selasa (12/8/2025).

Dia menyebut kebijakan itu sudah diumumkan melalui akun Instagram pribadinya untuk mempermudah pihak-pihak yang ingin memutar karya Dewa 19 dalam acara resmi daerah.

"Di Instagram saya sudah umumkan, gratis. Jadi tidak perlu bayar ke LMK kalau memutar lagu-lagu Dewa 19 featuring Ello dan Virzha," katanya.

Dalam kunjungannya ke Surabaya, Dhani juga menyempatkan diri bertemu sejumlah pihak, termasuk rekan-rekan wartawan di PWI.

Dia berharap kebijakan royalti gratis ini bisa menjadi contoh untuk mendorong akses musik Indonesia lebih luas di ruang publik.