Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025

Dapatkan tiket pesawat Citilink Rp88 ribu dalam promo 8.8 Independeals Day, berlaku 8-17 Agustus 2025. Pesan via aplikasi pukul 11.00-13.00 WIB.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:25
Citilink Indonesia memberikan boarding pass manual kepada penumpang pesawat pada Jumat (19/7/2024), imbas gangguan sistem secara global akibat server Microsoft down. / Bisnis-Mutiara Nabila

Bisnis.com, JAKARTA - Di bawah ini adalah cara mendapatkan promo tiket pesawat Citilink Rp88 ribu spesial hari kemerdekaan.

Citilink turut meramaikan semarak kemerdekaan RI ke-80 dengan memberikan diskon spesial.

Bahkan buat Anda yang ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada FLASH SALE tiket pesawat yang bisa ditebus dengan Rp88 ribu saja.

Dilansir dari laman resmi Citilink, promo spesial ini bertajuk promo 8.8 Independeals Day!

Promo berlaku mulai 8-17 Agustus 2025 di mana Anda bisa mendapatkan harga tiket domestik mulai Rp800.000, gratis ekstra bagasi 8 kg khusus member LinkMiles.

Anda juga bisa mendapat harga spesial PP tiket internasional hanya Rp800.000, serta kesempatan bisa terbang gratis ke berbagai rute dengan menukarkan 8000 miles saja.

Promo yang paling spesial Citilink bulan ini adalah Flight Sale setiap harinya pukul 11.00-13.00 WIB dan dapatkan harga spesial terbang ke luar negeri hanya Rp88.000.

Cara Mendapat Tiket Pesawat Rp88.000 dari Citilink

  • Beli tiket di jam 11.00-13.00 WIB
  • Berlaku untuk pemesanan melalui Aplikasi Citilink.
  • Periode pembelian (DOI) tanggal 8 - 17 Agustus 2025.
  • Periode penerbangan (DOT) tanggal 15 Agustus - 13 Desember 2025.
  • Tidak berlaku untuk periode black out date* (Ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu)
  • Berlaku untuk pemesanan pulang pergi untuk rute dari dan ke Kuala Lumpur.

Hal-hal yang Perlu Diketahui

  • Harga tiket mulai dari Rp800.000,- merupakan harga dasar, tidak termasuk pajak, fuel surcharge, asuransi dan biaya layanan penumpang (PSC).
  • Harga tiket berlaku selama alokasi masih tersedia
  • Tiket tidak dapat dipindah nama maupun ubah jadwal & ubah rute (fix date, fix flight, fix route).
  • Tiket tidak dapat diuangkan atau dikembalikan.

Itulah cara mendapatkan promo tiket pesawat Citilink lengkap dengan flash sale Rp88 ribunya.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

