Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Segini Biaya Perpanjang SIM A 2025, Simak Syarat dan Prosedurnya

Biaya perpanjangan SIM A 2025 adalah Rp80.000. Layanan tersedia offline di Satpas atau online via aplikasi Korlantas. Siapkan dokumen dan biaya tambahan.
Rizqi Rajendra
Rizqi Rajendra - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 15:47
Share
SIM/polri
SIM/polri
Ringkasan Berita
  • Biaya resmi perpanjangan SIM A tahun 2025 adalah Rp80.000, dengan tambahan biaya tes kesehatan, psikologi, dan asuransi jika diperlukan.
  • Perpanjangan SIM dapat dilakukan secara offline di Satpas, gerai SIM di mal, atau layanan SIM Keliling, serta online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri.
  • Dokumen yang diperlukan meliputi SIM lama, e-KTP, surat keterangan sehat, hasil tes psikologi, pas foto berlatar biru, dan tanda tangan di atas kertas putih.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang Surat Izin Mengemudi (SIM) A wajib memperpanjang masa berlaku sebelum habis. Jika terlewat, pemilik harus mengurus pembuatan baru dari awal.

Adapun, SIM A berlaku selama lima tahun sejak diterbitkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020, biaya resmi perpanjangan SIM A ditetapkan sebesar Rp80.000, lebih murah dibandingkan membuat baru.

Melansir laman resmi Daihatsu, berikut rincian biaya perpanjangan SIM beserta syarat dan prosedur pelayanannya.

Rincian Biaya Perpanjangan SIM

Tarif perpanjangan SIM berbeda sesuai golongan. Untuk SIM B I dan B II, biayanya sama seperti SIM A, yakni Rp80.000. SIM C, C I, dan C II dikenakan Rp75.000, sementara SIM D dan D I Rp30.000.

Pemohon juga harus menyiapkan biaya tambahan, seperti tes kesehatan yang berkisar Rp25.000–Rp50.000, tes psikologi sekitar Rp60.000, serta asuransi (opsional) Rp30.000–Rp50.000. 

Dengan simulasi Rp80.000 (biaya resmi) + Rp60.000 (tes psikologi) + Rp25.000 (tes kesehatan) + Rp30.000 (asuransi), total perkiraan menjadi Rp195.000. Namun, besaran ini dapat berbeda di tiap Satpas.

Layanan Perpanjangan SIM

Perpanjangan SIM A dapat dilakukan secara offline di Satpas, gerai SIM di mal, atau layanan SIM Keliling. Prosesnya meliputi pengisian formulir, cek kesehatan, foto, pembayaran, dan pencetakan SIM.

Opsi lain adalah layanan online melalui aplikasi Digital Korlantas Polri. Pemohon cukup mengunduh aplikasi, registrasi, mengunggah dokumen, membayar biaya perpanjangan, dan menunggu SIM dikirim ke alamat.

Dokumen yang Wajib Disiapkan

Pemohon wajib menyiapkan SIM lama, e-KTP, surat keterangan sehat, hasil tes psikologi, pas foto berlatar biru, serta tanda tangan di atas kertas putih. Kelengkapan dokumen mempercepat proses perpanjangan.

Pembuatan SIM A Baru

Bagi yang masa berlaku SIM-nya habis, pembuatan baru dapat dilakukan secara offline di Satpas atau online via aplikasi Digital Korlantas Polri. Persyaratan mencakup usia minimal 17 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta lulus ujian teori dan praktik mengemudi.

Secara online, pembuatan SIM melibatkan pengisian data di aplikasi, pembayaran, ujian teori daring, lalu ujian praktik di Satpas yang dipilih. Untuk offline, pemohon datang langsung ke Satpas, mengikuti ujian teori dan praktik, membayar biaya, dan menunggu pencetakan SIM.

Alhasil, biaya resmi perpanjangan SIM A tahun 2025 tetap Rp80.000, dengan tambahan biaya tes kesehatan, psikologi, dan asuransi jika diperlukan. Layanan tersedia secara offline maupun online. Pemilik disarankan memperpanjang sebelum masa berlaku habis guna menghindari proses pembuatan ulang yang lebih panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Rizqi Rajendra
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI
Premium
22 menit yang lalu

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
52 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Viral Lintasi Jakarta Harus Punya 'SIM Jakarta', Polisi Bilang Begini

Viral Lintasi Jakarta Harus Punya 'SIM Jakarta', Polisi Bilang Begini

Polda Metro Angkat Bicara soal Video Viral SIM Jakarta

Polda Metro Angkat Bicara soal Video Viral SIM Jakarta

Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

Teknologi e-SIM Sepi Peminat, Komdigi: Pengguna Baru 1 Juta

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Malaysia Salip Indonesia jadi Pasar Mobil Terbesar di Asean

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

Debitur Kredit Macet Minta 'Perlindungan' Ormas, OJK Sebut Eksekusi Kendaraan jadi Terhambat

Asuransi Kendaraan Bermotor Stagnan

Asuransi Kendaraan Bermotor Stagnan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Segini Biaya Perpanjang SIM A 2025, Simak Syarat dan Prosedurnya
Viral
1 jam yang lalu

Segini Biaya Perpanjang SIM A 2025, Simak Syarat dan Prosedurnya

Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025
Viral
10 Agt 2025 | 08:51 WIB

Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025

Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025
Viral
10 Agt 2025 | 08:25 WIB

Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025

25 Puisi Kemerdekaan 4 Bait Singkat untuk Anak Sekolah Penuh Makna
Viral
09 Agt 2025 | 09:13 WIB

25 Puisi Kemerdekaan 4 Bait Singkat untuk Anak Sekolah Penuh Makna

Hari Terakhir War Tiket HUT Ke-80 RI di Istana, Login pandang.istanapresiden.go.id
Viral
08 Agt 2025 | 09:28 WIB

Hari Terakhir War Tiket HUT Ke-80 RI di Istana, Login pandang.istanapresiden.go.id

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

4

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

5

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI