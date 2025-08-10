Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025

Guru Non-ASN dapat tunjangan Rp2,1 juta pada Agustus 2025 jika memenuhi syarat: bukan ASN, belum bersertifikat, minimal D4/S1, terdata di Dapodik, dan memenuhi beban kerja.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 08:51
Share
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (22/7/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawan menghitung uang dolar AS di Jakarta, Selasa (22/7/2025)./JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika guru Non-ASN ingin mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG) Rp2,1 juta pada bulan Agustus 2025.

Sebagaimana diketahui, guru Non-ASN, baik guru formal maupun non formal yang belum memiliki sertifikat pendidik, kembali akan menerima bantuan insentif pada tahun 2025 ini.

Namun, ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, baik dalam nominal bantuan, persyaratan penerima, maupun mekanisme pengusulan.

Bagi guru formal, yakni guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK, kriteria yang sama dengan aturan sebelumnya adalah belum memiliki sertifikat pendidik, memenuhi kualifikasi D4 atau S1, memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), memenuhi beban kerja sesuai aturan,  terdata dalam Dapodik, dan tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Jumlah TPG Agustus 2025

Nominal atau besaran bantuan insentif, bila tahun sebelumnya sebesar Rp3.600.000 pertahun dan dibayarkan per semester, maka tahun 2025 ini, bantuan insentifnya sebesar Rp 2.100.000 pertahun dan dibayarkan sekaligus.

Untuk info tunjangan guru selengkapnya bisa cek di https://info.gtk.dikdasmen.go.id/.

Baca Juga

Syarat Penerima Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025

Berikut ini adalah beberapa syarat utama bagi guru non-ASN untuk menerima bantuan insentif tahun 2025:

  • Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
  • Belum memiliki sertifikat pendidik.
  • Memiliki kualifikasi pendidikan minimal D4 atau S1.
  • Terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memenuhi beban kerja sesuai aturan.
  • Tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau BPJS Ketenagakerjaan.
  • Tidak bertugas pada Satuan Pendidikan Kerjasama (SPK) atau Satuan Pendidikan Indonesia Luar Negeri (SPILN).

Itulah beberapa syarat penerima bantuan insentif guru non-ASN 2025.

    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

    Penulis : Hesti Puji Lestari
    Editor : Hesti Puji Lestari

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    Topik

    Share
    Bisnis Indonesia Premium.

    Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

    Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia
    Premium
    1 jam yang lalu

    Adu Jurus Citi & Standard Chartered Rebut Pasar Korporasi Indonesia

    Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge
    Premium
    2 jam yang lalu

    Indomie and Other Products’ Sales in Africa Soar as INDF and ICBP Profits Surge

    Artikel Premium Lainnya

    Artikel Terkait

    Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

    Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gandeng Pemkot Batu Sasar Toko Kelontong

    BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

    BPS Catatkan Perekonomian Kepri Triwulan II/2025 Tumbuh 7,14%

    Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

    Kemenko PM Jadikan Malang Pusat Talenta PMI Nasional

    Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

    Belum Punya Dapodik? Begini Cara Mencairkan Tunjangan Guru Rp2,1 Juta

    Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

    Solusi Jika Gagal Cek Tunjangan Guru di Info GTK Dikdasmen.go.id 2025

    Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

    Cara Mencairkan Tunjangan Rp2,1 Juta untuk Guru Non-ASN 2025

    Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

    Cara Bikin Akun PTK Dapodik, Agar Dapat Tunjangan Guru Honorer

    Kabar Buruk Industri Perhotelan, Kemenkeu Pastikan Pemerintah Kurangi Rapat di Hotel pada 2026

    Kabar Buruk Industri Perhotelan, Kemenkeu Pastikan Pemerintah Kurangi Rapat di Hotel pada 2026

    Berita Lainnya

    Berita Terbaru

    Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025
    Viral
    9 jam yang lalu

    Syarat Guru Non-ASN Dapat Tunjangan Rp2,1 Juta pada Agustus 2025

    Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025
    Viral
    10 jam yang lalu

    Cara Dapat Promo Tiket Pesawat Citilink Rp88 Ribu Spesial Agustus 2025

    25 Puisi Kemerdekaan 4 Bait Singkat untuk Anak Sekolah Penuh Makna
    Viral
    09 Agt 2025 | 09:13 WIB

    25 Puisi Kemerdekaan 4 Bait Singkat untuk Anak Sekolah Penuh Makna

    Hari Terakhir War Tiket HUT Ke-80 RI di Istana, Login pandang.istanapresiden.go.id
    Viral
    08 Agt 2025 | 09:28 WIB

    Hari Terakhir War Tiket HUT Ke-80 RI di Istana, Login pandang.istanapresiden.go.id

    18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025
    Viral
    08 Agt 2025 | 08:19 WIB

    18 Agustus Bukan Libur Nasional, Ini Jadwal Cuti Bersama 2025

    Berita Lainnya

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    # Hot Topic

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    Bisnis Plus logo

    Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

    Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

    1 bulan yang lalu

    Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

    1 bulan yang lalu

    Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

    2 bulan yang lalu

    Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

    2 bulan yang lalu
    Artikel Lainnya

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    VIDEO

    Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

    Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

    08 Agustus 2025

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    Foto

    Presiden Prabowo Subianto Berikan Anugerah Jenderal Kehormatan dan Kenaikan Pangkat Kepada Purnawirawan dan Perwira Tinggi TNI
    3+

    Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

    Terpopuler

    1

    Harga Emas di Pegadaian Hari Ini Minggu 10 Agustus 2025, Mulai Rp1.015.000

    2

    Kepemilikan Saham Indokripto (COIN) Terbaru, Free Float Capai 43,05%

    3

    Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

    4

    Buana Lintas (BULL) Rancang Private Placement, Investor Hong Kong Masuk Harga Premium

    5

    Gedung Putih Tegaskan Emas Tak Kena Tarif Impor: Itu Informasi Keliru