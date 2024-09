Jejak Digital Ditjen Pajak, PSI, hingga Jokowi Sebut Akun Chilli Pari-Gibran

Bisnis.com, JAKARTA — Akun media sosial X atau Twitter @Chilli_Pari menjadi perbincangan hangat warganet karena dinilai sebagai milik Gibran Rakabuming Raka. Perbincangan itu pun terkait dengan akun Fufufafa di media sosial Kaskus.

Hingga Kamis (12/9/2024) warganet X masih membahas akun @Chilli_Pari dan kaitannya dengan Gibran. Sejumlah warganet menyebut bahwa Gibran merupakan pemilik dan pengguna akun tersebut, sementara warganet lainnya menyebut bahwa terdapat admin lain yang menggunakan akun itu, bukan Gibran.

Akun @Chilli_Pari sebenarnya sudah lama tidak aktif di media sosial X. Cuitan terakhirnya pada Maret 2021 hanya bertuliskan "Ya".

Seperti diketahui, Chilli Pari merupakan usaha katering milik Gibran Rakabuming yang berbasis di Solo, Jawa Tengah. Bisnis itu dirintisnya pada Desember 2010.

Tidak hanya menyediakan makanan, Chilli Pari juga menawarkan layanan untuk kebutuhan acara hingga pernikahan, seperti layanan gedung, suvenir, dekorasi, rias pengantin, hingga dokumentasi.

Selain Chilli Pari, bisnis lainnya dari Gibran adalah Mangkokku, Markobar, Goola, Madhang Indonesia, hingga iColor.

Akun @Chilli_Pari kembali menjadi sorotan karena viralnya akun Kaskus bernama Fufufafa yang memiliki unggahan lama dengan kata kasar, bahkan menyebut nama Prabowo Subianto. Akun itu juga sempat merespons tudingan bahwa anak Presiden Jokowi jarang muncul di hadapan publik.

Terdapat video viral di media sosial yang berisi tulisan bahwa fufufafa mengaku ID sebelumnya bernama Raka Gnarly. Dalam unggahan itu, fufufafa mengaku tidak bisa masuk (login) ke akun Raka Gnarly karena lupa kata sandi (password).

Dalam berbagai unggahan lain, terdapat tangkapan layar akun fufufafa bertanya di mana tempat membeli gunting seperti Steak Gunting PIK pada 3 November 2014. Beberapa jam kemudian, akun X Chilli Pari mencuit pertanyaan yang sama.

"Beli gunting yang kayak di Steak Gunting PIK di mana ya? #nanyaserius," cuit akun @Chilli_Pari.

Berbagai unggahan Fufufafa dan Chilli Pari membuat warganet berspekulasi bahwa Gibran merupakan orang di balik akun tersebut.





Jejak Digital Sebut Chilli Pari-Gibran

Beberapa hari terakhir warganet menelusuri apakah Gibran merupakan pemilik dan pengguna akun X @Chilli_Pari. Penelusuran itu ternyata menunjukkan jejak digital sejumlah interaksi sosok ternama dan akun-akun lembaga yang berinteraksi dengan Chilli Pari.

Dalam berbagai interaksi itu, Chilli Pari dikaitkan langsung dengan Gibran, baik dengan menandai (mention) akun tersebut maupun dengan membalas cuitan lain yang terkait Gibran.

Interaksi itu muncul dari akun resmi X Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), hingga Presiden Joko Widodo sendiri.

Warganet pun semakin meyakini bahwa Gibran sebagai sosok di balik akun X Chilli Pari.





DJP Siap Sambut Gibran di Kantor Pajak

Awalnya, akun X @SuryaAdmaja19 mengunggah foto Kaesang Pangarep yang seolah berada di kawasan tambang batu bara sambil menggunakan banyak perhiasan emas. Unggahan itu pun direspons oleh Chilli Pari pada 24 Juni 2019.

Chilli Pari menulis bahwa Kaesang sudah menjadi orang sukses, sambil menandai akun resmi X Ditjen Pajak. Sontak, Ditjen Pajak pun membalas cuitan itu sambil menandai akun Chilli Pari dan Kaesang.

Di sana, Ditjen Pajak memanggil Chilli Pari dengan panggilan "mas".

"Mas @Chilli_Pari sama mas @kaesangp ini kalau mau reuni di kantor, kami siap menyambut lho," cuit akun X Ditjen Pajak pada Senin (24/6/2019).

mas @Chilli_Pari sama mas @kaesangp ini kalau mau reuni di kantor, kami siap menyambut lho — #PajakKitaUntukKita (@DitjenPajakRI) June 24, 2019

Jokowi: Gibran dan Kaesang yang Rukun Dong

Pada Maret 2019, Kaesang Pangarep mencuit gambar konten mengenai Sang Pisang, yakni bisnis kuliner olahan pisang miliknya. Namun, di sana Kaesang menggunakan tagar #SAYNOTOMARKOBAR.

Seperti diketahui, Markobar merupakan bisnis martabak milik Gibran.

Cuitan Kaesang itu rupanya direspons oleh akun resmi Jokowi, dengan menyebut bahwa Gibran dan Kaesang kerap berantem meskipun sudah memiliki usaha masing-masing.

"Aduh .... @kaesangp dan @Chilli_Pari kalian nih jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka berantem. Yang rukun dong," cuit Jokowi pada Selasa (5/3/2019).

Aduh .... @kaesangp dan @Chilli_Pari kalian nih jauh dari orang tua, sudah punya usaha sendiri, masih suka berantem. Yang rukun dong. https://t.co/8JwwiP4F8p — Joko Widodo (@jokowi) March 5, 2019

PSI Ucapkan Selamat atas Kelahiran Anak Gibran

Pada November 2019 putra kedua pasangan Gibran Rakabuming-Selvi Ananda lahir. Mereka menamai buah hatinya La Lembah Manah, yang berarti rendah hati.

Akun resmi X PSI mencuit ucapan selamat atas kelahiran tersebut sembari mengunggah foto anak pertama Gibran-Selvi, yakni Jan Ethes. PSI juga mengucapkan selamat bahwa kini Jan Ethes sudah menjadi kakak.

Selain menyebut akun @Chilli_Pari, PSI juga menyebut akun Presiden Jokowi, sambil memberikan tautan berita kelahiran anak kedua Gibran-Selvi.

"Selamat, Jan Ethes uwu, udah jadi kakak sekarang. Selamat @Chilli_Pari, Selamat Mbah Owi @jokowi," cuit akun X PSI pada Jumat (15/11/2019).

Kaesang Sebut Twitter Gibran adalah @Chilli_Pari

Satu dekade silam, tepatnya November 2014, salah seorang warganet dengan akun Twitter @hosniwahyuna bertanya kepada Kaesang soal nama akun Gibran.

Kaesang membalasnya dengan menjelaskan bahwa akun Gibran adalah @Chilli_Pari.

"Nih -->@Chilli_Pari RT@hosniwahyuna: @kaesangp dek, mas gibran ada twitternya?" tertulis dalam cuitan itu, Sabtu (15/11/2014).

Chef Arnold Doakan Gibran Lekas Sembuh

Berdasarkan pemberitaan Bisnis dan Solopos, Gibran terkonfirmasi positif Covid-19 pada Rabu, 14 Juli 2021. Gibran kemudian menggelar konferensi pers secara daring untuk memberikan perkembangan kondisinya saat itu.

"Sekali lagi untuk bapak ibu, terutama warga Solo mohon dukungan dan doa agar saya selalu diberikan kesehatan. Saya juga mohon bapak ibu untuk selalu ikuti prokes [protokol kesehatan], dan saya yakin kita bisa lewati ini semua, terima kasih," ujar Gibran pada Rabu (14/7/2021).

Hari itu, Chef Arnold Poernomo turut menyampaikan doa kepada Gibran agar lekas pulih. Hal itu disampaikannya melalui cuitan di akun X @ArnoldPoernomo.

"Get well soon Mas Gibran @Chilli_Pari," tulis Chef Arnold pada Rabu (14/7/2021).

Get well soon Mas Gibran @Chilli_Pari — Arnold.P (@ArnoldPoernomo) July 14, 2021

Gibran Angkat Bicara soal Akun Fufufafa

Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming akhirnya angkat bicara soal akun Fufufafa, Chilli Pari, hingga soal polemik jet pribadi Kaesang.

Konfirmasi tersebut disampaikan Gibran ketika blusukan ke daerah Laweyan untuk mendampingi pasangan cawali-cawawali Respati Ardi-Astrid Widayani pada Selasa, 10 September 2024.

Soal akun Fufufafa, Gibran meminta wartawan bertanya langsung kepada pemilik akun.

"Lha mbuh, takono sing nduwe akun [Ya enggak tahu, tanya saja yang punya akun]," ucap Gibran menjawab pertanyaan mengenai akun fufufafa.

Sementara soal MoU Shopee dan keterkaitannya dengan jet pribadi yang digunakan Kaesang, Gibran membantah.

Dia mengatakan bahwa perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Gibran juga mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet.

"Enggak ada kayak gitu, ngawur," ujar Gibran seperti dilansir dari Antara.

Menurut dia, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP).

"MOU-nya [nota kesepakatan] profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Enggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," ujar Gibran.

