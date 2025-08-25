Bisnis Indonesia Premium
Dasco: Keanggotaan Immanuel Ebenezer di Gerindra akan Dievaluasi

Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:23
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer saat dihadirkan sebagai tersangka seusai terjaring OTT KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). Antara/Bayu Pratama S
Ringkasan Berita
  • Partai Gerindra akan mengevaluasi keanggotaan Immanuel Ebenezer setelah dicopot dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan karena kasus korupsi.
  • Immanuel Ebenezer pernah mencalonkan diri sebagai legislatif dari Gerindra, tetapi tidak aktif dalam kegiatan partai.
  • Keputusan akhir mengenai status keanggotaan Immanuel Ebenezer akan mengikuti mekanisme registrasi ulang tahunan di Partai Gerindra.

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan partainya akan mengevaluasi status keanggotaan Noel atau Immanuel Ebenezer, yang belakangan menjadi sorotan setelah dicopot Presiden dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) akibat kasus korupsi.

Menurut Dasco, Noel memang sempat maju sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra pada Pemilu 2024. Namun, dia menekankan bahwa aktivitas Noel di internal partai selama ini tidak terlihat.

“Iya, kita baru cek kemarin bahwa benar yang bersangkutan itu mencaleg dari Partai Gerindra, namun hari-hari yang bersangkutan tidak aktif baik dalam kepengurusan maupun kegiatan partai,” katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan bahwa keanggotaan Gerindra memiliki mekanisme registrasi ulang setiap akhir tahun. Status Noel, kata dia, masih akan ditelaah dalam proses evaluasi tersebut.

Dasco menegaskan keputusan final mengenai status Noel akan mengikuti mekanisme kepartaian yang berlaku di Gerindra.

“Oleh karena itu, saya belum tahu apakah kemudian secara otomatis, karena per setiap akhir tahun itu keanggotaan partai ada pendaftaran ulang atau registrasi ulang dan perpanjangan. Itu nanti akan kita lihat, apakah kemudian akan diperpanjang atau tidak,” pungkas Dasco.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Aprianus Doni Tolok

Topik

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains
Premium
14 menit yang lalu

Sideways Gold Prices Challenge Long-Term Antam Buyers’ Gains

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
1 jam yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

