Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menghormati aksi demo di depan Gedung DPR RI dan mengimbau massa untuk tertib serta menaati aturan.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR menghormati aksi demo atau unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijaga.

“Pada dasarnya kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI akan kita terima dengan baik, dan kita akan lakukan introspeksi ke dalam,” ujar Dasco di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

Kendati demikian, Dasco mengimbau agar massa aksi dapat menjaga ketertiban serta menaati aturan yang berlaku.

“Kami imbau kepada masyarakat atau adik-adik yang menyampaikan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya pertemuan langsung dengan peserta aksi, Dasco menjelaskan bahwa DPR telah menugaskan sejumlah anggota untuk menerima perwakilan massa.

“Saya kebetulan di sini [Istana], kami sudah delegasikan kepada kawan-kawan yang stand by di DPR pada hari ini,” jelasnya.