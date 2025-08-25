Bisnis Indonesia Premium
Dasco Imbau Pendemo Lakukan Aksi dengan Tertib

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menghormati aksi demo di depan Gedung DPR RI dan mengimbau massa untuk tertib serta menaati aturan.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 16:34
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa gerakan mahasiswa bersama rakyat (Gemarak) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Dalam aksi tersebut BEM seluruh Indonesia menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai merugikan rakyat. ANTARA FOTO/Naufal Khoirulloh/rwa. (ANTARA FOTO/NAUFAL KHOIRULLOH)
Sejumlah mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa gerakan mahasiswa bersama rakyat (Gemarak) di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Dalam aksi tersebut BEM seluruh Indonesia menolak sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai merugikan rakyat. ANTARA FOTO/Naufal Khoirulloh/rwa. (ANTARA FOTO/NAUFAL KHOIRULLOH)
Ringkasan Berita
  • Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR menghormati hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa.
  • Dasco mengimbau agar massa aksi menjaga ketertiban dan menaati aturan selama menyampaikan aspirasi di depan Gedung DPR RI.
  • DPR telah menugaskan sejumlah anggota untuk menerima perwakilan massa aksi, meskipun Dasco sendiri berada di Istana Negara.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR menghormati aksi demo atau unjuk rasa yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada Jumat (22/8/2025).

Menurutnya, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak konstitusional warga negara yang harus dijaga.

“Pada dasarnya kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI akan kita terima dengan baik, dan kita akan lakukan introspeksi ke dalam,” ujar Dasco di Istana Negara, Jumat (22/8/2025).

Kendati demikian, Dasco mengimbau agar massa aksi dapat menjaga ketertiban serta menaati aturan yang berlaku.

“Kami imbau kepada masyarakat atau adik-adik yang menyampaikan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya pertemuan langsung dengan peserta aksi, Dasco menjelaskan bahwa DPR telah menugaskan sejumlah anggota untuk menerima perwakilan massa.

“Saya kebetulan di sini [Istana], kami sudah delegasikan kepada kawan-kawan yang stand by di DPR pada hari ini,” jelasnya.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Aprianus Doni Tolok

Topik

