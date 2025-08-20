Bisnis Indonesia Premium
Pimpinan DPR Beri Bantuan Pendidikan untuk Raihan, Bocah Lampung yang Panjat Tiang Bendera saat HUT ke-80 RI

Pimpinan DPR RI memberikan bantuan pendidikan kepada Raihan, bocah Lampung yang memanjat tiang bendera saat HUT ke-80 RI, sebagai apresiasi atas aksi heroiknya.
Feni Freycinetia Fitriani
Feni Freycinetia Fitriani - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 19:40
Suasana jelang pelantikan anggota DPR/DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). DPR/DPD/MPR RI menggelar sidang paripurna pelantikan anggota periode 2024-2029. Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD periode 2024-2029 mengikuti pengambilan sumpah jabatan, sebelum menjalani tugas untuk 5 tahun ke depan. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Suasana jelang pelantikan anggota DPR/DPD di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/10/2024). DPR/DPD/MPR RI menggelar sidang paripurna pelantikan anggota periode 2024-2029. Sebanyak 580 anggota DPR dan 152 anggota DPD periode 2024-2029 mengikuti pengambilan sumpah jabatan, sebelum menjalani tugas untuk 5 tahun ke depan. JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Pimpinan DPR RI memberikan apresiasi pada Raihan Diaz Rinawi, bocah Sekolah Dasar Negeri 1 Way Muli di Lampung Selatan, yang memanjat tiang bendera saat Upacara HUT ke-80 RI.

Aksi spontan Raihan dilakukan ketika jalannya upacara sempat terhenti akibat tali pengait bendera tersangkut di pucuk tiang setinggi delapan meter.

Raihan lantas maju dan memanjat hingga berhasil memperbaikinya.

Wakil Ketua DPR Adies Kadir menyatakan apresiasi disampaikan dari pimpinan atas aksi heroik Raihan.

Pimpinan DPR RI yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain WakiL Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden RI Raffi Ahmad.

"Kami menerima dan mengapresiasi adik kita Raihan dari Lampung Selatan, Desa Waimuli, Raja Basa SDN Negeri 1, yang kemarin menjadi pahlawan dalam upacara proklamasi kemerdekaan," tuturnya dalam keterangan resmi, Rabu (20/8/2025).

Adies mengatakan ketika bendera merah putih sempat terkait di ketinggian 12 meter, dengan spontan Raihan berlari dan naik ke atas bendera tersebut.

Raihan membenarkan posisi bendera, kemudian turun. Sayangnya, bendera masih terkait sehingga proses itu harus dilakukan lagi.

Menurut Adies, aksi patriot Raihan patut dicontoh dan diberikan apresiasi agar lebih semangat mencapai cita-citanya.

Untuk itu, pimpinan mengundang Raihan tersebut ke DPR untuk memberikan semangat dan apresiasi, agar ke depan cita-citanya bisa tercapai, dan menjadi penerus pemimpin bangsa.

Selain memberikan hadiah langsung, DPR kata Adies, pimpinan DPR akan mendukung dan membantu pendidikan Raihan agar bisa mencapai cita-citanya sebagai polisi.

“Ya tentunya, kita akan men-support pendidikannya, agar supaya lebih semangat lagi dan tadi juga ada kerabat dari Pak Dasco yang asli Lampung, untuk memantau perkembangannya sampai dengan dewasa nanti, dan kemarin juga dititipkan ke Pak Gubernur, dan juga ke Bupati Lampung Selatan,” kata dia.

Ayah Raihan, Angga menyampaikan terima kasih atas pertemuan dengan pimpinan DPR. Dia mendapatkan hadiah dan bantuan pendidikan untuk Raihan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco.

“Dikasih apresiasi juga. Dapat hadiah juga. Alhamdulillah, rezekinya anak. Dikasih biaya sekolah, biaya pendidikan sekolah,” ungkapnya.


Sebelumnya, aksi heroik Raihan menyita perhatian publik secara luas.

Dia tiba-tiba memanjat tiang bendera saat Upacara HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lapangan Merpati, Rajabasa, Minggu (17/8/2025).

Ditanya soal munculnya keberanian memanjat tiang bendera, Raihan mengaku tindakannya murni spontan tanpa dorongan siapa pun.

"Saat memanjat tiang bendera tidak ada yang menyuruh. Saya sendiri saja ingin memanjat membantu," kata Raihan saat berkunjung ke Mahan Agung, rumah dinas Gubernur Lampung, Senin (18/8).

Di hadapan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Raihan mengaku bercita-cita menjadi penegak hukum.

Penulis : Feni Freycinetia Fitriani
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

