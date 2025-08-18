Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8), Getaran di Manado Capai Skala III MMI

BMKG melaporkan tiga gempa beruntun mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, pada 18 Agustus sore, dengan magnitudo tertinggi 5,2. Tidak ada potensi tsunami.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan tiga gempa bumi beruntun mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Senin (18/8) sore.

Gempa pertama terjadi pukul 17.05 WIB dengan magnitudo 5,2. Pusat gempa berada di laut, sekitar 64 kilometer tenggara Bitung, tepatnya pada koordinat 1,06 Lintang Utara dan 125,56 Bujur Timur dengan kedalaman 44 kilometer.

Getaran dirasakan masyarakat di Manado dan Bitung pada skala III MMI. Skala Mercalli (MMI) adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Pada skala III MMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

#Gempa (UPDATE) Mag:5.2, 18-Agu-25 17:05:20 WIB, Lok:1.06 LU, 125.56 BT (Pusat gempa berada di laut 64 km Tenggara Bitung), Kedlmn:44 Km Dirasakan (MMI) III Manado, III Bitung #BMKG pic.twitter.com/A8AfirNIfe — BMKG (@infoBMKG) August 18, 2025

Lima menit kemudian, pada pukul 17.10 WIB, gempa susulan berkekuatan magnitudo 4,0 kembali mengguncang dengan pusat gempa 65 kilometer tenggara Bitung pada kedalaman 23 kilometer.

Gempa ketiga terjadi pukul 17.17 WIB dengan magnitudo 3,1, berlokasi 60 kilometer tenggara Bitung dan berkedalaman 52 kilometer.

BMKG menegaskan rangkaian gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan masih bersifat sementara karena mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima