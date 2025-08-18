Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8), Getaran di Manado Capai Skala III MMI

BMKG melaporkan tiga gempa beruntun mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, pada 18 Agustus sore, dengan magnitudo tertinggi 5,2. Tidak ada potensi tsunami.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:48
Share
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Gerakan seismograf saat gempa bumi/khaleejtimes
Ringkasan Berita
  • BMKG melaporkan tiga gempa beruntun mengguncang Bitung, Sulawesi Utara, dengan gempa pertama bermagnitudo 5,2 pada pukul 17.05 WIB.
  • Gempa susulan terjadi lima menit kemudian dengan magnitudo 4,0, diikuti gempa ketiga bermagnitudo 3,1 pada pukul 17.17 WIB.
  • Rangkaian gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun informasi masih bersifat sementara dan dapat berubah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan tiga gempa bumi beruntun mengguncang wilayah Bitung, Sulawesi Utara, pada Senin (18/8) sore.

Gempa pertama terjadi pukul 17.05 WIB dengan magnitudo 5,2. Pusat gempa berada di laut, sekitar 64 kilometer tenggara Bitung, tepatnya pada koordinat 1,06 Lintang Utara dan 125,56 Bujur Timur dengan kedalaman 44 kilometer.

Getaran dirasakan masyarakat di Manado dan Bitung pada skala III MMI. Skala Mercalli (MMI) adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Skala Mercalli terbagi menjadi 12 pecahan berdasarkan informasi dari orang-orang yang selamat dari gempa tersebut dan juga dengan melihat serta membandingkan tingkat kerusakan akibat gempa bumi tersebut. Pada skala III MMI artinya getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.

Baca Juga

Lima menit kemudian, pada pukul 17.10 WIB, gempa susulan berkekuatan magnitudo 4,0 kembali mengguncang dengan pusat gempa 65 kilometer tenggara Bitung pada kedalaman 23 kilometer.

Gempa ketiga terjadi pukul 17.17 WIB dengan magnitudo 3,1, berlokasi 60 kilometer tenggara Bitung dan berkedalaman 52 kilometer.

BMKG menegaskan rangkaian gempa ini tidak berpotensi tsunami. Namun, lembaga tersebut mengingatkan bahwa informasi yang disampaikan masih bersifat sementara karena mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data dapat berubah seiring dengan kelengkapan data yang diterima

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program
Premium
30 menit yang lalu

Prabowo’s 2026 Efficiency Drive to Finance Free Nutritious Meals (MBG) Program

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI
Premium
3 jam yang lalu

From Newcomer to Global: RATU’s Outlook Following Entry Into MSCI

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

Gempa Poso, 1 Orang Meninggal Dunia, Ratusan Rumah Rusak Berat hingga Ringan

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka

Gempa Poso Berkekuatan 6 Magnitudo, Ada 32 Orang Terluka

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya

Ancaman Megathrust & Tsunami Raksasa di Selatan Jawa, Ini Prediksinya

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Poso, Tidak Berpotensi Tsunami

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Gempa Dangkal 4,7 Magnitudo Guncang Kabupaten Bandung

Berita Lainnya

Berita Terbaru

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa
Viral
4 jam yang lalu

HUT ke-80 RI, Ketum AMI Sebut Kebudayaan jadi Pilar Kemajuan Bangsa

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!
Viral
4 jam yang lalu

KBRI Singapura Buka Lowongan untuk Staf dan Driver, Cek Syaratnya!

Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8), Getaran di Manado Capai Skala III MMI
Viral
5 jam yang lalu

Tiga Gempa Bumi Beruntun Guncang Bitung Sulut Sore Hari Ini (18/8), Getaran di Manado Capai Skala III MMI

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?
Viral
7 jam yang lalu

Sri Mulyani Tutup Kolom Komentar Instagram Sejak Akhir Juli, Ada Apa?

MUI Kasih Paham Sri Mulyani Soal Perbedaan Pajak dan Zakat
Viral
8 jam yang lalu

MUI Kasih Paham Sri Mulyani Soal Perbedaan Pajak dan Zakat

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Kebakaran Sumur Minyak Rakyat di Kabupaten Blora
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus Termurah Rp1.033.000

2

"Diet" Ketat Danantara: Siapkan 300 Merger BUMN hingga Hapus Tantiem Petinggi

3

8 Perusahaan Antre IPO di BEI Agustus 2025, Siap Ikuti Jejak COIN & CDIA?

4

GOTO vs Grab: Adu Profit Raksasa Teknologi Asean, Siapa Lebih Unggul?

5

Harga Emas Hari Ini, Senin 18 Agustus 2025 di Pasar Komoditas