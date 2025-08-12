Bisnis Indonesia Premium
Viral 143 Guru Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Apa Alasannya?

Sebanyak 143 guru Sekolah Rakyat mundur karena lokasi jauh dan penempatan PPPK, namun Kemensos sudah menyiapkan pengganti untuk mengisi kekosongan.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 05:17
Anak sekolah dasar penerima makan siang bergizi KKP/Bisnis.com - Rika
Anak sekolah dasar penerima makan siang bergizi KKP/Bisnis.com - Rika

Bisnis.com, SOLO - Kemensos telah memberi repons terkait 143 guru sekolah rakyat yang mengundurkan diri.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, ada setidaknya 143 guru yang lolos seleksi Sekolah Rakyat menyatakan mundur.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan jika jumlah guru Sekolah Rakyat yang mundur mencapai 143 orang.

Mereka dinyatakan mundur karena tidak memenuhi panggilan meski sudah disampaikan undangan setelah lolos seleksi.

Meski demikian, Gus Ipul menyampaikan bahwa Kemensos sudah menyiapkan pengganti.

"Secara keseluruhan jalan, memang ada guru yang mundur, yang tidak memenuhi panggilan. Tapi semuanya sudah disiapkan penggantinya, Insyaallah akan kita lantik pada tahap kedua," kata Gus Ipul melalui keterangan resmi, usai meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan di Jakarta, Sabtu (9/8/2025).

Mengapa Banyak Guru Sekolah Rakyat yang Mundur?

Masih menurut laporan yang sama, ketika ditanya alasan mundur, banyak yang mengaku lokasi Sekolah Rakyat di daerahnya jauh dari domisili.

Sementara beberapa sudah mendapatkan penempatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tetapi saya dapat pastikan bahwa guru-guru pengganti telah siap untuk mengajar di Sekolah Rakyat. Sehingga sampai sekarang, kalau memang ada kekurangan biasanya di backup oleh kepala sekolah atau juga guru-guru lain," katanya.

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Topik

