Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Viral Link Palsu dengan Klaim Bisa Buka Blokir Rekening PPATK

Waspada link palsu klaim buka blokir rekening PPATK, bisa curi data. Jangan klik tautan dari akun "Pusat Pelapor PPATK" di Facebook.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 06:17
Share
Ilustrasi pengguna memasukkan kode OTP di ponsel untuk verifikasi. Dok Freepik
Ilustrasi pengguna memasukkan kode OTP di ponsel untuk verifikasi. Dok Freepik

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat diminta waspada karena saat ini ada link palsu dengan klaim bisa membuka blokir rekening yang dilakukan PPATK.

Sebagaimana diketahui, PPATK sempat memblokir jutaan rekening dormant alias yang tidak aktif selama 3 bulan atau lebih.

Kebijakan PPATK ini membuat banyak masyarakat mengeluh di media sosial. 

Tak lama setelahnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pemblokiran rekening nganggur atau dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Keputusan PPATK membuka kembali rekening yang sebelumnya telah diblokir dilakukan tidak lama setelah sang kepala dipanggil menghadap presiden pada Rabu (30/7/2025).

Namun di tengah kisruh dan kepanikan masyarakat, ditemukan link palsu yang bisa merugikan.

Baca Juga

Sebuah unggahan di Facebook menggunakan nama akun “Pusat Pelapor PPATK” membagikan tautan yang diklaim sebagai sarana konfirmasi rekening aktif agar tidak masuk daftar blokir PPATK.

Bukan hanya itu, unggahan tersebut juga mengklaim jika ada link yang bisa digunakan untuk membuka kembali rekening yang sudah terblokir.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“Khawatir Rekening Tabungan Anda diblokir Oleh PPATK? Segera Daftar Rekening yang masih Aktif/Terpakai Melalui Link yang sudah Kami sediakan.

Dan untuk juga yang Sudah Terlanjur di blokir Juga bisa registrasi ulang melalui Link pendaftaran dibawah”

Benarkah?

Melansir Antaranews, kabar tersebut tidak benar.

Sebab ketika klik link yang disediakan, maka akan masuk ke pengisian data pribadi seperti nama lengkap, provinsi, dan nomor ponsel yang terhubung ke Telegram.

Tautan ini terindikasi sebagai phishing atau upaya pencurian data pribadi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu
Premium
2 jam yang lalu

Penopang Astra (ASII) Ketika Otomotif Lesu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA
Premium
3 jam yang lalu

Coal Miners Performance Amid China’s Demand Slump: ITMG vs PTBA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bangun Infrastruktur Pro-Rakyat, Pemkot Surabaya Pinjam Bank Jatim

Bangun Infrastruktur Pro-Rakyat, Pemkot Surabaya Pinjam Bank Jatim

Terungkap Tuntutan Demo Besar di Pati Hari Ini, Imbas Pajak Naik 250%

Terungkap Tuntutan Demo Besar di Pati Hari Ini, Imbas Pajak Naik 250%

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

Payment ID Dituding Awasi Transaksi Warga RI, Ini Respons BI

PPATK Laporkan 10,4 Juta Rekening Dormant Bansos ke Kemensos, Saldo Tersimpan Rp2,4 Triliun

PPATK Laporkan 10,4 Juta Rekening Dormant Bansos ke Kemensos, Saldo Tersimpan Rp2,4 Triliun

Panin (PNBN) Cabut Pemblokiran Rekening Dormant, Tindak Lanjut Surat PPATK

Panin (PNBN) Cabut Pemblokiran Rekening Dormant, Tindak Lanjut Surat PPATK

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

Usai Rekening Dormant, Kini E-Wallet Masuk Radar PPATK, Ini Detailnya

Transaksi Judi Online Gerus Pertumbuhan Ekonomi

Transaksi Judi Online Gerus Pertumbuhan Ekonomi

Cara Mengatasi Rekening yang Diblokir PPATK

Cara Mengatasi Rekening yang Diblokir PPATK

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai
Viral
4 jam yang lalu

Demo Pati, Prabowo Buka Suara, Minta Masalah Cepat Selesai

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran
Viral
4 jam yang lalu

Demo Bupati Pati, Polisi Tangkap 11 Orang Demonstran

Demo Pati, 34 Orang Luka, Polda Jateng Bantah Isu Korban Tewas
Viral
5 jam yang lalu

Demo Pati, 34 Orang Luka, Polda Jateng Bantah Isu Korban Tewas

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati
Viral
6 jam yang lalu

Rekam Jejak Politik Sudewo: dari PNS di Kementeri PU hingga Menjadi Bupati Pati

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi
Viral
7 jam yang lalu

Bupati Pati Sudewo Ngaku Tak Tahu Jumlah Korban Demo: Itu Urusan Polisi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Iwan Kurniawan Lukminto Ditetapkan Tersangka Korupsi PT Sritex
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

2

JP Morgan pun Kaget Harga Emas Bisa Meledak

3

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

4

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025 dengan Besaran Pajaknya

5

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta