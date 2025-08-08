Bisnis Indonesia Premium
Hari Terakhir War Tiket HUT Ke-80 RI di Istana, Login pandang.istanapresiden.go.id

Pendaftaran tiket upacara HUT ke-80 RI di Istana dibuka kembali 8 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB di pandang.istanapresiden.go.id. Kuota terbatas, segera daftar!
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 09:28
Sejumlah anggota Paskibraka 2024 melaksanakan sikap hormat kepada duplikat Bendera Pusaka yang dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Sejumlah anggota Paskibraka 2024 melaksanakan sikap hormat kepada duplikat Bendera Pusaka yang dikibarkan dalam upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA -- Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 atau HUT ke-80 RI di Istana Kepresidenan, Jakarta kembali memuncak. 

Situs pandang.istanapresiden.go.id yang dibuka kembali untuk pendaftaran pada Kamis (7/8/2025) diserbu lebih dari 142.000 pengguna hanya dalam waktu 25 menit.

Pendaftaran undangan untuk menghadiri upacara di Istana dibuka serentak pada pukul 10.00 WIB dengan kuota yang terbatas. Dalam kurun waktu 25 menit, pendaftaran telah memenuhi kuota yang disiapkan oleh Istana. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pun menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang terus menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi.

"Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semangat merayakan kemerdekaan bersama di halaman Istana sangat hidup serta menjadi momen yang dicari & dinantikan," ujar Teddy dalam keterangannya, Jumat (8/8/2025).

Data menunjukkan bahwa dalam hitungan detik sejak dibuka sistem langsung mencatat lonjakan trafik. Pada detik-detik awal dibuka pukul 10.00 WIB, situs pandang Istana langsung diakses oleh lebih dari 34.000 pengguna secara bersamaan. Angka ini terus meningkat hingga 142.000 pengguna selama sesi pendaftaran berlangsung. 

Meskipun quota pendaftaran hari ini telah penuh, Seskab Teddy mengingatkan bahwa masih ada kesempatan untuk melakukan pendaftaran undangan.

"Bagi yang belum mendaftar, masih ada satu kesempatan lagi! Pendaftaran undangan akan dibuka kembali, Jumat (8/8/2025) pukul 10.00 di situs pandang.istanapresiden.go.id," pungkas Teddy. 

Cara dan Syarat Daftar upacara HUT ke-80 RI di Istana Merdeka

1. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran yang tersedia setelah pendaftaran resmi dibuka di situs https://pandang.istanapresiden.go.id/

2. Telah bersuami minimal 10 tahun

3. Setiap permohonan akan diverifikasi terlebih dahulu. Hasil verifikasi dapat dilihat melalui menu Cek Status Pendaftaran.

4. Jika permohonan disetujui, pemohon akan menerima email berisi jadwal pengambilan undangan fisik.

 

Rangkaian Acara HUT RI ke-80

Kemeriahan 17 Agustus tidak hanya berlangsung saat upacara, pemerintah akan memberlakukan tarif Rp80 bagi masyarakat yang ingin menggunakan Jaklingko, Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL.

Bagi masyarakat yang belum berkesempatan mengikuti upacara langsung di Istana, pemerintah telah menyiapkan Pesta rakyat di Monas yang berisikan aneka makanan dan minuman dengan melibatkan pedagang kaki lima, UMKM, panggung hiburan, dan kembang api pada malam hari.  

Tak hanya itu, pemerintah menyelenggarakan Merdeka Run 8.0K pada 24 Agustus di Jakarta. Bahkan masyarakat bisa menikmati diskon belanja nasional hingga 80%, hasil kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha retail.

Penulis : Akbar Evandio
Editor : Feni Freycinetia Fitriani

Topik

