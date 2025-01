Koin Jagat Viral di Medsos, Ini Sosok Orang RI di Balik Aplikasinya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Aplikasi Jagat viral di media sosial usai banyak pengguna berburu koin di ruang publik untuk ditukar dengan uang tunai melalui fitur "Treasure Hunt".

Berdasarkan akun Instagram @jagatapp_id, Selasa (14/1/2025), salah satu Co-Founder dari aplikasi yang diluncurkan sejak 2022 tersebut adalah Barry Beagen yang merupakan warga negara Indonesia.

Berdasarkan profil LinkedIn-nya, Barry merupakan lulusan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dengan gelar Master of Architecture. Tercatat riwayat pendidikan S1 di Cornell University di bidang Civil and Environmental Engineering.

Jagat yang berbasis di Singapura dan Indonesia telah menjadi salah satu aplikasi sosial media populer di Play Store berbagai negara, termasuk Jepang, Taiwan, Vietnam, Spanyol, Prancis, dan Singapura.

Dalam unggahannya, Jagat menyebut fokus platform ini tidak seperti media sosial lain.

"Kami ingin menciptakan aplikasi sosial yang lebih fokus ke hubungan antar orang, bukan sekadar postingan," tulis akun Jagat.

Aplikasi Jagat dirancang untuk mempererat hubungan dengan teman dekat, bertemu teman baru, dan mengajak orang untuk lebih banyak beraktivitas di dunia nyata, bukan sekadar scrolling pasif atau permainan berburu koin.

Adapun, sejumlah fitur yang bisa dimanfaatkan pengguna selain Treasure Hunt, antara lain Location Sharing Real Time, untuk tetap terhubung dengan teman-teman terdekat dan mengetahui lokasi mereka, agar dapat lebih mudah bertemu di dunia nyata.

Kemudian, NOW untuk memudahkan pengguna secara langsung membagikan momen seru lewat foto atau video secara real-time. Fitur Your World dan Status Update untuk merekomendasikan lokasi dan spot favorit.

Terakhir, Relationship Status, agar pengguna dapat menampilkan dan memperbarui status hubungan di aplikasi Jagat.