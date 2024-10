PNS Jangan Berkecil Hati, 3 Menteri Prabowo Ini Meniti Karier dari ASN

Bisnis.com, JAKARTA - Terdapat tiga orang di Kabinet Merah Putih besutan Prabowo-Gibran yang meniti karier sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga akhirnya menduduki jabatan menteri.

Mereka adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Rini Widyantini, dan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

Sebelumnya, di kabinet pemerintahan Jokowi, juga ada seorang menteri berkarier dari bawah sebagai PNS. Dia adalah Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR.

Karier Basuki dimulai setelah menyelesaikan studi di jurusan teknik geologi Universitas Gadjah Mada pada usia 25 tahun, kemudian dia memutuskan untuk bergabung sebagai pegawai negeri di Kementerian Pekerjaan Umum.

Selama bekerja di kementerian, Basuki mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister dan doktor di Colorado State University, Amerika Serikat.

Dia meraih gelar magisternya pada usia 35 tahun dan menyelesaikan doktor pada usia 38 tahun. Pada usia 41, Basuki dianugerahi penghargaan sebagai pegawai teladan di departemen tersebut, dan selama kariernya ia telah memegang berbagai posisi penting.

Daftar 3 Menteri Prabowo Berstatus PNS Karier

1. Menteri Perdagangan Budi Santoso

Budi Santoso adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan yang dilantik pada Agustus 2024. Sebelumnya, ia memegang sejumlah posisi strategis di Kementerian Perdagangan, seperti Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dari 2022 hingga 2024. Dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei serta Kepala Biro Keuangan Kemendag.

Pada 2010, Budi menjabat sebagai Kasubdit Ekonomi Kreatif di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan kemudian dipromosikan menjadi Atase Perdagangan di India. Selain itu, Budi saat ini juga merupakan Komisaris Utama ID FOOD, holding BUMN pangan.

Budi merupakan lulusan Komunikasi Massa dari Universitas Sebelas Maret, Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Indonesia, serta Doktor Ilmu Komunikasi dari Universitas Sahid.

2. Menteri PANRB Rini Widyantini

Rini Widyantini diangkat sebagai Menteri PANRB dalam Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Sekretaris Kementerian PANRB sejak 2022. Kariernya dimulai pada 1997 sebagai Analis Kebijakan di kementerian yang sama.

Karir Rini terus berkembang hingga dia memegang berbagai posisi penting, seperti Asisten Deputi Kelembagaan Perekonomian pada 2008, Staf Ahli Menteri Bidang Hukum pada 2011, dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana dari 2013 hingga 2021.

Rini meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran dan Master of Public Management dari The Flinders University of South Australia.

3. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq

Hanif Faisol Nurofiq, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, kini menduduki kursi Menteri Lingkungan Hidup di Kabinet Merah Putih.

Hanif memulai karirnya di KLHK pada 1993 sebagai forest ranger di Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil memegang posisi penting seperti Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Bumbu (2014–2016) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (2016–2020).

Hanif meraih gelar S1 dan S2 di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan menyelesaikan S3 di Universitas Brawijaya, Malang.

