Viral Mobil Ditabrak Singa di Taman Safari, Korban Ogah Berdamai apalagi Salaman

Bisnis.com, SOLO - Kejadian sial menimpa seorang pengunjung Taman Safari ketika mobilnya ditabrak oleh singa hingga membuat lampu belakang pecah.

Insiden mobil tertabrak singa itu terjadi di Taman Safari Indonesia II Prigen, Pasuruan, Jawa Timur.

Video tabrakan singa dengan mobil itu pun langsung tersebar luas di media sosial pada Sabtu (11/2/2023).

Dalam video yang beredar terlihat dua ekor singa yang kejar-kejaran dan melintas di jalan yang dilalui oleh mobil pengunjung.

Nahas, salah satu singa yang tengah berlari menabrak mobil Toyota Yaris berwarna merah. Tabrakan tersebut membuat lampu mobil bagian belakang pecah seketika.

Pemilik mobil Yaris merah itu mengunggah foto kondisi terkini kendaraannya pasca dihantam oleh singa di Taman Safari.

Dalam akun Twitter @febrian_pepe, pemilik mobil Yaris menunjukkan foto pecahnya lampu bagian kiri belakang.

Btw....ini hasil ditabrak singa berantem....jujur ane gak mau berdamai......salaman aja ane gak mau pic.twitter.com/qeWMYqkv0h — febrian permana (@febrian_pepe) February 11, 2023

Yang menarik, pemilik mobil berkelakar tak mau mengambil langkah damai dengan pelaku yang tak lain adalah seekor hewan buas.

"Btw (By the way), ini hasil ditabrak singa berantem. Jujur ane enggak mau berdamai, salaman aja ane enggak mau," tulis akun @febrian_pepe.

Netizen di media sosial juga ramai membicarakan kondisi mobil Toyota Yaris merah tersebut.

Salah satu pembahasan para warganet adalah soal asuransi mobil yang disebut tak bisa meng-cover kerusakan akibat ditabrak singa.

