Promo Makanan Wendy’s, Pizza Hut, dan Wingstop Bulan Juli

Bisnis.com, JAKARTA – Jelang akhir bulan, banyak penawaran menarik yang ditawarkan oleh gerai food and beverage. Promo makanan jelas menjadi satu hal yang sayang untuk dilewatkan.

Bisa menyantap kudapan yang lezat tanpa perlu khawatir kantong bolong jelas membuat hati berbunga. Di bulan ini, terdapat beberapa gerai food and beverage yang berikan penawaran terbaik lewat cashback hingga diskon.

Berikut promo makanan bulan Juli yang sayang tak boleh dilewatkan:

1. Carl’s Jr

Carl’s Jr berikan penawaran spesial di bulan ini, 1 Burger The Carl dan 1 Cheeseburger dibanderol dengan harga spesial hanya Rp50.000. Tak hanya itu, akan ada tambahan cashback apabila Anda melakukan pembayaran menggunakan Livin’ Mandiri atau OVO. Promo berlaku hingga 31 Juli 2022.

2. Wendy’s

Dapatkan harga spesial Smoky Mushroom Cheeseburger seharga Rp45.454, Smoky MushroomSpaghetti + Waffle Fries Rp 27.273 dan Smoky Mushroom Waffle (M) seharga Rp 24.455.

Promo tersedia di seluruh outlet Wendy's, Anda bisa manfaatkan penawaran ini dengan melakukan order langsung di outlet terdekat atau melalui Grabfood, Gofood, Shopeefood atau Travelokaeats. Promo berlaku hingga 15 Agustus 2022 mendatang.

Syarat dan Ketentuan:

- Promo berlaku di seluruh outlet Wendy’s

- Promo berlaku Dine in, Take away dan Online (Gofood, Grabfood, Shopeefood & Travelokaeats)

- Berlaku semua jenis pembayaran

- Berlaku diskon 30 persen dengan pembayaran menggunakan Allo Prime + 5 persen Cashback Allo Paylater

- Berlaku Diskon Bank Mega

- Promo tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya.

3. Marugame Udon

Dapatkan kesempatan makan puas tapi hemat dengan menikmati menu paket promo 1 Kanzen Set (Niku Udon + 1 Chikuwa + 1 Nori Tempura) dan Kanzen Set 2 (Hokkaido Curry Udon + 1 Chikuwa + 1 Nori Tempura) hanya Rp68ribuan aja.

Promo tersedia di outlet Citra Garden 6, Plaza Blok M, Mall Pejaten Village Puri Indah Mall, Aeon Mall Sentul City, Cibinong City Mall, The Park Sawangan, TSM Cibubur, Danau Sunter Utara, Buah Batu Bandung, TSM Bandung, Cirebon Super Block Mall, Hartono Mall Yogyakarta, Galaxy Mall Surabaya, Nipah Mall Makassar, TSM Makassar, Teuku Umar Bali.

Periode promo: 18 – 31 Juli 2022.

4. Pizza Hut

Promo menarik yang ditawarkan Pizza Hut tidak main-main. Beli Double Box favorit dan 1 Coca-Cola satu liter, gratis 1 Coca-cola 1 liter lagi, cocok untuk jadi teman kumpul bersama kerabat di akhir pekan. Jangan sampai terlewat, promo berlaku hingga 7 Agustus 2022 mendatang, selama persediaan masih ada.

5. Sakabe BBQ

Promo khusus Sakabe BBQ cabang Depok, beli 2 dapat 2 kembali hadir. Dengan harga nett Rp 240 ribu Anda bisa menikmati Grill + Shabu + Dimsum sepuasnya. Promo berlaku hingga 24 Juli 2022.

Syarat dan Ketentuan:

- Follow IG @sakabebuffet & @sakabehome

- Membuat Instagram Story di Sakabe Buffet

- Periode 15 – 24 Juli 2022 pukul 12.00 – 21.00 WIB

- Berlaku untuk kedatangan 4 orang

- Berlaku setiap kelipatan 4

- Hanya berlaku di Sakabe Buffet Depok

- Hanya untuk paket Grill + Shabu

Jika Anda sedang mencari makanan manis, promo ini akan jadi pilihan tepat. 12 Donut Classics dan 1 Iced Beverage bisa Anda bawa pulang dengan harga Rp110.000.

Syarat dan Ketentuan:

- Periode promo 11 – 22 Juli

- Harga belum termasuk pajak

- Harga khusus wilayah papua Rp 120 ribu

- Pilihan minuman ukuran M: Iced Blueberry/Iced Capuccino/ Iced Chocolate/ Iced Coffee/ Iced green Tea/ Iced Thai Tea

- Berlaku Dine In/ Take Away Donut Classics bebas pilih sesuai dengan ketersediaan counter di seluruh outlet Dunkin Donut.

7. Wingstop

Wingstop berikan cashback 50 persen dengan maksimal cashback Rp25.000 untuk pembelian minimum Rp50.000. Periode promo berlaku sampai 31 Juli 2022. Nantinya, cashback akan diterima dalam bentuk saldo yang akan dikirimkan ke rekening nasabah Livin’ by Mandiri.

Untuk transaksi Senin hingga Rabu, cashback akan diterima pada hari Jum’at. Sedangkan untuk transaksi Kamis hingga Minggu, cashback akan diterima pada Selasa.

