Kantor DPRD Makassar Dibakar Massa, 10 Mobil Hangus

Kantor DPRD Makassar dibakar massa pada 29 Agustus 2025, sebagai aksi protes atas tewasnya pengemudi ojol. 10 mobil dan 3 motor hangus terbakar.

Bisnis.com, MAKASSAR - Kantor DPRD Kota Makassar dibakar para demonstran, Jumat (29/8/2025) malam. Sejumlah kendaraan turut dibakar.

Massa aksi solidaritas atas tewasnya pengemudi ojek online (ojol), Affan Kurniawan, yang semula memblokade Jalan AP Pettarani, masuk ke dalam area kantor DPRD Makassar.

Awalnya mereka membakar sejumlah motor di depan area kantor. Kemudian massa menjebol pagar hingga berhasil masuk.

Di halaman kantor, para demonstran merusak dan membakar sejumlah mobil yang terparkir, diduga milik anggota DPRD Makassar.

Massa kemudian mengamuk dengan turut membakar gedung DPRD Makassar.

Hingga berita ini ditulis, setidaknya ada 10 unit mobil dan 3 unit motor yang dibakar. Pihak kepolisian juga tampak tidak berada di lokasi.

Tak hanya kendaraan, massa juga melempari kantor DPRD Makassar dengan batu. Pintu masuk utama pun dirusak, hingga membakar pos jaga DPRD Makassar.

"Revolusi, Makassar Menyala," seru sejumlah demonstran.