Ahmad Sahroni 'Diturunkan' dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Kenapa?

Ahmad Sahroni dirotasi dari Wakil Ketua Komisi III ke Komisi I DPR RI oleh Partai Nasdem setelah pernyataan kontroversialnya. Rotasi ini bagian dari penyegaran partai.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Nasdem telah melakukan rotasi terhadap Ahmad Sahroni usai melontarkan pernyataan kontroversi terkait massa aksi demonstrasi di DPR RI.

Berdasarkan surat Fraksi Partai Nasdem yang teregister dengan nomor: F. NasDem. 75 /DPR-RIVIII/2025 yang diteken pimpinan DPR Fraksi Nasdem. Sahroni kini dirotasi menjadi anggota Komisi I DPR RI.

"Dr. H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom Semula Wakil Ketua Komisi III menjadi Anggota Komisi I," dikutip dalam surat Nasdem, Jumat (29/8/2025).

Dalam dokumen yang sama, partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu juga memutuskan Rusdi Masse Mappasessu yang semula Anggota Komisi IV menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Adapun, surat yang memuat rotasi Sahroni ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawi Taslim.

"Surat itu emang benar," ujar Hermawi saat dihubungi, Jumat (29/8/2025).

Hanya saja, Hermawi tidak menjelaskan soal alasan rotasi Sahroni secara detail. Dia hanya mengatakan hal ini merupakan langkah penyegaran partai untuk pejabat di DPR RI.

"Penyegaran. Rotasi rutin, sesuatu yang biasa di Nasdem," pungkasnya.