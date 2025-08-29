Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Ini Pernyataan Kontroversialnya

Ahmad Sahroni dicopot dari Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah pernyataan kontroversialnya soal pembubaran DPR. Nasdem merotasinya ke Komisi I.
Anshary Madya Sukma
Anshary Madya Sukma - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 14:55
Share
Ahmad Sahroni / DPR
Ahmad Sahroni / DPR
Ringkasan Berita
  • Ahmad Sahroni dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR RI dan dirotasi menjadi anggota Komisi I setelah pernyataannya yang kontroversial.
  • Sahroni menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR memiliki mental "tertolol sedunia", yang memicu reaksi negatif dari masyarakat.
  • Partai Nasdem menyatakan rotasi ini sebagai bagian dari langkah penyegaran rutin, meskipun tidak menjelaskan alasan spesifik di balik keputusan tersebut.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Nasdem, Ahmad Sahroni telah dicopot dari Wakil Ketua Komisi III, kini dia menjadi anggota di Komisi I DPR RI.

Sebelum adanya keputusan Nasdem merotasi jabatan itu, Sahroni sempat melontarkan pernyataan kontroversial yang dinilai menyakiti masyarakat Indonesia.

Mulanya, anggota DPR tengah disorot atas gaji dan tunjangan yang dinilai tidak wajar. Misalnya, terkait dengan tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan.

Jumlah tunjangan itu justru kontras dengan kondisi perekonomian rata-rata di Indonesia. Apalagi, masyarakat juga dibuat geram atas video viral anggota DPR yang berjoget saat sidang tahunan MPR RI pada Agustus 2025.

Kemudian, riak-riak di tengah masyarakat soal bubarkan DPR RI mulai mencuat di media sosial hingga menjadi seruan saat aksi demonstrasi di DPR RI belakangan.

Menanggapi hal ini, Sahroni menyatakan bahwa pihak yang menyerukan bubarkan DPR memiliki mental "tertolol sedunia".

Baca Juga

"Mental manusia yang begitu adalah mental manusia tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia," kata Ahmad Sahroni saat kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8/2025).

Adapun, Sahroni menjelaskan bahwa pernyataan itu tidak dimaksudkan untuk masyarakat melainkan terhadap pihak yang logika berpikir soal pembubaran DPR.

Menurutnya, pembubaran DPR justru malah bisa jadi melemahkan sistem demokrasi. Pasalnya, jika badan legislatif itu dibubarkan maka tidak akan ada pihak yang menjadi pengawas atas jalannya pemerintahan.

Alasan Sahroni Dirotasi

Partai Nasdem telah resmi melakukan rotasi terhadap Ahmad Sahroni usai melontarkan pernyataan kontroversi terkait massa aksi demonstrasi di DPR RI.

Berdasarkan surat Fraksi Partai Nasdem yang teregister dengan nomor: F. NasDem. 75 /DPR-RIVIII/2025 yang diteken pimpinan DPR Fraksi Nasdem. Sahroni kini dirotasi menjadi anggota Komisi I DPR RI.

Dalam dokumen yang sama, partai yang dipimpin oleh Surya Paloh itu juga memutuskan Rusdi Masse Mappasessu yang semula Anggota Komisi IV menjadi Wakil Ketua Komisi III.

Adapun, surat yang memuat rotasi Sahroni ini juga dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal Nasdem, Hermawi Taslim.

"Surat itu emang benar," ujar Hermawi saat dihubungi, Jumat (29/8/2025).

Hanya saja, Hermawi tidak menjelaskan soal alasan rotasi Sahroni secara detail. Dia hanya mengatakan hal ini merupakan langkah penyegaran partai untuk pejabat di DPR RI.

"Penyegaran. Rotasi rutin, sesuatu yang biasa di Nasdem," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anshary Madya Sukma
Editor : Aprianus Doni Tolok

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
1 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
3 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Rekam Jejak Anggota DPR Ahmad Sahroni, Politikus Nasdem yang Kontroversi

Ahmad Sahroni 'Diturunkan' dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Kenapa?

Ahmad Sahroni 'Diturunkan' dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Kenapa?

Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

Ahmad Sahroni: Pertemuan Jokowi dan Sespimmen Gak Perlu Diunggah, Kurang Pas

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

IGK Manila Meninggal, Surya Paloh Pimpin Upacara Penghormatan Terakhir

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Ketum PSSI Kenang Perjuangan IGK Manila Bawa Timnas Raih Emas Sea Games 1991

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Rakernas NasDem Bidik Posisi 3 Besar dalam Perolehan Suara Pemilu 2029

Ada Usulan IKN Jadi Kantor Wapres Gibran, Bahlil: Silakan Saja

Ada Usulan IKN Jadi Kantor Wapres Gibran, Bahlil: Silakan Saja

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Pemeriksaan Perry Warjiyo Terkait Dana CSR BI, KPK: Tunggu Kebutuhan Penyidik

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda
Viral
6 menit yang lalu

Polda Metro Jaya Jebol! Massa Aksi Merangsek dan Teriak Jemput Kapolda

Bukan Brimob, Demo di DPR Dijaga TNI usai Insiden Affan Kurniawan
Viral
12 menit yang lalu

Bukan Brimob, Demo di DPR Dijaga TNI usai Insiden Affan Kurniawan

Demo di Polda Metro Jaya, Setengah Jalan Gatot Subroto Disekat Massa Aksi
Viral
35 menit yang lalu

Demo di Polda Metro Jaya, Setengah Jalan Gatot Subroto Disekat Massa Aksi

Mahfud MD Minta Pengemudi Barakuda Brimob yang Tabrak Driver Ojol hingga Meninggal Dikasihani
Viral
43 menit yang lalu

Mahfud MD Minta Pengemudi Barakuda Brimob yang Tabrak Driver Ojol hingga Meninggal Dikasihani

Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Ini Pernyataan Kontroversialnya
Viral
1 jam yang lalu

Ahmad Sahroni Dicopot dari Kursi Wakil Ketua Komisi III, Ini Pernyataan Kontroversialnya

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

Untung Buntung Eksportasi Nikel RI ke China

1 bulan yang lalu

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

2 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Suasana Bentrok Ojol dengan Brimob di Mako Brimob Kwitang Jakarta
5+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

5

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025