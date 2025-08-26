Bisnis Indonesia Premium
Viral Hyundai Palisade Diamuk Massa saat Demo DPR 25 Agustus 2025

Viral video yang memperlihatkan mobil Hyundai Palisade dirusak massa pendemo di sekitar gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025).
Restu Wahyuning Asih
Restu Wahyuning Asih
Selasa, 26 Agustus 2025 | 13:22
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.
Massa demonstran mengibarkan bendera One Piece di sekitar jalan Pejompongan, Jakarta Selatan pada Senin malam (25/8/2025). JIBI/Sholahuddin Al Ayyubi.

Bisnis.com, JAKARTA - Demo yang terjadi di sekitar Gedung DPR RI pada Senin (25/8/2025) menyisakan korban.

Salah satu korban yang terkena amukan massa adalah mobil Hyundai Palisade berpelat ZZH. Mobil tersebut dilempari batu hingga ditusuk menggunakan bambu.

Video amukan massa terhadap Hyundai Palisade tersebut pun akhirnya viral di media sosial. Massa mulai menyerbu mobil di dekat kolong flyover.

Saat itu terlihat jalanan macet, pendemo pun langsung membabi-buta. Dari narasi yang beredar, massa mengamuk merusak mobil berwarna hitam itu karena menduga terdapat anggota DPR RI di dalamnya.

Namun ternyata Hyundai Palisade hitam itu disebut ditumpangi oleh seorang ASN yang mengenakan baju batik.

Dari video viral itu, terlihat sang ASN membuka kaca belakang mobil. Ia diduga hendak memberikan klarifikasi, namun massa masih terus melakukan pengrusakan terhadap mobil tersebut.

Akibat dikeroyok massa, mobil tersebut mengalami kerusakan di bagian body dan kaca belakang.

Penulis : Restu Wahyuning Asih
Editor : Restu Wahyuning Asih

Topik

