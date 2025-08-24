Istri Eks Menkeu Mar'ie Muhammad Wafat, Sri Mulyani Sampaikan Dukacita

Sri Mulyani menyampaikan dukacita atas wafatnya Ayu Resmiyati, istri Mar'ie Muhammad, melalui Instagram. Ayu dikenal sebagai sosok teladan dan inspirasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dukacita atas wafatnya Ayu Resmiyati (Etty) Mar’ie Muhammad, istri dari almarhum Mar’ie Muhammad yang dikenal sebagai “Mr. Clean” saat menjabat Menteri Keuangan (1983—1998).

Duka cita itu dia sampaikan melalui akun Instagramnya, @smindrawati, pada Minggu (24/8/2025). Bendahara negara itu turut mengunggah sejumlah foto ketika sedang mengunjungi rumah duka pada Sabtu (23/8/2025).

“Kementerian Keuangan dan saya serta suami berduka cita mendalam dan merasa kehilangan atas meninggalnya Ibu Ayu Resmiyati (Etty) Mar’ie Muhammad,” tulis Sri Mulyani dalam keterangan unggahannya.

Dia mengenang almarhumah sebagai sosok perempuan teladan yang setia mendampingi Mar’ie Muhammad dalam pengabdian bagi negara.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menyebut amal ibadah almarhumah menjadi sumber teladan dan inspirasi, tak hanya bagi keluarga besar Kementerian Keuangan, tetapi juga generasi penerus di instansi tersebut.

“Semoga semua hal-hal baik diterima dan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT, dan seluruh kekurangan serta kekhilafan beliau diampuni oleh-Nya,” imbuhnya.

Etty, sapaan Ayu Resmiyati, meninggal pada Sabtu (23/8/2025) petang atau sembilan tahun setelahnya sang suami, Mar’ie Muhammad. Dalam catatan Bisnis, Mar’ie Muhammad sendiri dikenal sebagai pejabat yang bersih dan sederhana.

Julukan Mr. Clean yang disematkan oleh kalangan pers kepadanya karena dia tak mau disogok. Pengakuan peran Mar’ie dalam melawan korupsi juga tak ragu diucapkan Sri Mulyani.

"Saat beliau sebagai dirjen pajak kemudian menteri keuangan dan bahkan sesudah itu beliau bantu saya pada periode pertama. Beliau sangat konstan, konsisten, dan presisi dalam menjaga Kemenkeu terutama Direktorat Jenderal Pajak dari praktik korupsi," kata Sri Mulyani pada suatu kesempatan.