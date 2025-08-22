Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Kena OTT KPK, Gaji Wamen dan Komisaris Immanuel Ebenzer Tembus Rp4,6 Miliar Tiap Bulan

Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK meski bergaji Rp4,6 miliar per bulan dari jabatan wamen dan komisaris PT Pupuk Indonesia.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:00
Share
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan saat ditemui di Gedung Vokasi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025). /Bisnis-Ni Luh Anggela

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (20/8/2025).

Memiliki gaji yang besar, masih tidak cukup untuk menahannya terlibat dalam perbuatan rasuah yang kini ditangani KPK tersebut.

Pasalnya, Immanuel Ebenezer memiliki gaji dan tunjangan yang lebih dari cukup jika dibandingkan dengan gaji para pekerja yang mayoritas hanya menyentuh upah minimum regional (UMR).

Gaji wakil menteri diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.02/2025 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri.

Mengacu pada beleid tersebut, pada Pasal 2 huruf a disebutkan gaji wakil menteri merupakan 85% dari tunjangan jabatan menteri sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengenai Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 mengatur jika tunjangan jabatan untuk pejabat negara setingkat menteri adalah sebesar Rp13,6 juta per bulan. Dengan demikian, wakil menteri mengantongi gaji sekitar Rp11,56 juta per bulan.

Baca Juga

Tidak hanya itu, wakil menteri mendapatkan tunjangan rumah jabatan senilai Rp35 juta per bulan jika negara tidak mampu menyediakan rumah jabatan.

Selain menjabat sebagai wakil menteri, Immanuel Ebenezer diketahui menjabat sebagai Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pengangkatan tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danantara Asset Management selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Indonesia Nomor SK-155/MBU/06/2025, Nomor SK.013/DI-DAM/DO/2025 16 Juni 2025.

Pemberian gaji komisaris diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-12/MBU/11/2020 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Mengacu pada laporan keuangan PT Pupuk Indonesia (Persero) pada 2024, para dewan komisaris mengantongi Rp58 miliar per tahun. Jumlah tersebut terdiri atas gaji dan tunjangan rumah, tunjangan hari raya, tantiem yang masih harus dibayar, dan imbalan pascakerja.

Dengan demikian, jika komponen tunjangan hari raya dikeluarkan dari total pendapatan setahun, para dewan komisaris mengantongi Rp55 miliar. Berdasarkan jumlah tersebut maka hitungan kasar gaji komisaris Pupuk Indonesia tiap bulannya senilai Rp4,6 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Muhammad Ridwan
Editor : Muhammad Ridwan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks
Premium
1 jam yang lalu

Surprise BI Rate Cut Casts Margin Pressure on Big Banks

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
8 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

KPK Umumkan Gelar Perkara OTT Dugaan Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Hari ini

KPK Umumkan Gelar Perkara OTT Dugaan Pemerasan Wamenaker Immanuel Ebenezer Hari ini

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Warganet Singgung Pakta Integritas Hukuman Mati Koruptor

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

Wamenaker Noel Diganti usai Terjerat OTT KPK? Ini Kata Menaker

KPK OTT Wamenaker Terkait Dugaan Pemerasan K3, Menaker Bilang Begini

KPK OTT Wamenaker Terkait Dugaan Pemerasan K3, Menaker Bilang Begini

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

Daftar 22 Kendaraan Sitaan KPK dari OTT Wamenaker Ebenezer, Ada Nissan GT-R hingga Ducati

PGAS, ELSA, MTEL Kompak Gelar RUPSLB Pekan Terakhir Agustus 2025

PGAS, ELSA, MTEL Kompak Gelar RUPSLB Pekan Terakhir Agustus 2025

Jadi Komisaris WSKT, Ajudan Prabowo & Stafsus Menteri UMKM Mundur dari WSBP

Jadi Komisaris WSKT, Ajudan Prabowo & Stafsus Menteri UMKM Mundur dari WSBP

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Puan Ngaku Baru Dengar Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK
Viral
15 jam yang lalu

Puan Ngaku Baru Dengar Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri
Viral
16 jam yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK
Viral
18 jam yang lalu

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota
Viral
19 jam yang lalu

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan
Viral
19 jam yang lalu

Ironi Gaji DPR Setara Upah Guru Honorer 300 Bulan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam Termurah di Pegadaian Hari Ini Kamis, 21 Agustus 2025 Rp1.030.000

3

Ramai-ramai Eksodus Pabrik China ke Kawasan Industri RI

4

Harga Emas Antam Hari Ini Kamis, 21 Agustus Melejit Nyaris Tembus Rp2 Juta per Gram

5

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun