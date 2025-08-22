Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS 2026 masih menunggu keputusan kebutuhan daerah dan kapasitas fiskal. Formasi 300.000-400.000 posisi, syarat mirip tahun sebelumnya. Cek info di SSCASN.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi lengkap tentang isu pendaftaran CPNS yang akan dibuka pada tahun 2026.

Namun, benarkah CPNS akan dibuka kembali tahun depan dan bukan tahun ini?

Info Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2026

Sejauh ini, belum diketahui jadwal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS 2026 masih harus melihat kebutuhan dari daerah, kementerian dan lembaga negara terkait.

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal apabila ingin membuka rekrutmen CPNS 2026.

"Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama dari daerah. Namun pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu, kita belum melakukan exercise untuk rekrutmen," kata Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

Kemudian mengenai masalah kenaikan gaji PNS pada 2026, juga masih akan menunggu kebijakan-kebijakan lain.

Apa Saja Formasi yang Akan Dibuka?