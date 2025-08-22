Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Pendaftaran CPNS 2026 masih menunggu keputusan kebutuhan daerah dan kapasitas fiskal. Formasi 300.000-400.000 posisi, syarat mirip tahun sebelumnya. Cek info di SSCASN.
Hesti Puji Lestari
Hesti Puji Lestari - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 05:17
Share
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P
Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) berbasis Computer Assisted Test (CAT) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, Jakarta. Bisnis/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah informasi lengkap tentang isu pendaftaran CPNS yang akan dibuka pada tahun 2026.

Namun, benarkah CPNS akan dibuka kembali tahun depan dan bukan tahun ini?

Info Jadwal Pembukaan Pendaftaran CPNS 2026

Sejauh ini, belum diketahui jadwal pasti pembukaan pendaftaran CPNS 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa rekrutmen CPNS 2026 masih harus melihat kebutuhan dari daerah, kementerian dan lembaga negara terkait.

Selain itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal apabila ingin membuka rekrutmen CPNS 2026.

"Jadi nanti tergantung kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan terutama dari daerah. Namun pada saat yang sama ada kapasitas fiskal yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk hal itu, kita belum melakukan exercise untuk rekrutmen," kata Sri Mulyani saat pembacaan RAPBN dan Nota Keuangan 2026 yang dipantau daring, dikutip pada Selasa (19/8/2025).

Baca Juga

Kemudian mengenai masalah kenaikan gaji PNS pada 2026, juga masih akan menunggu kebijakan-kebijakan lain.

Apa Saja Formasi yang Akan Dibuka?

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hesti Puji Lestari
Editor : Hesti Puji Lestari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
1 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
3 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Koleksi Mobil dan Motor Mewah Immanuel Ebenezer yang Disita KPK

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Prabowo Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Simak Besarannya Sekarang

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

Jadwal Pembukaan CPNS 2026 Lewat Jalur Umum

Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

Bukan SKB, Ini Tahapan setelah SKD CPNS Jalur Sekolah Kedinasan 2025

Kapan Pembukaan Seleksi CPNS 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Kapan Pembukaan Seleksi CPNS 2026? Ini Kata Sri Mulyani

Jadwal Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Jadwal Pengumuman Hasil Tes SKD CPNS 2025 Jalur Sekolah Kedinasan

Begini Format Penilaian SKD CPNS Jalur Kedinasan 2025

Begini Format Penilaian SKD CPNS Jalur Kedinasan 2025

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Cara Bikin Akun SSCASN untuk Daftar CPNS 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Kena OTT KPK, Gaji Wamen dan Komisaris Immanuel Ebenzer Tembus Rp4,6 Miliar Tiap Bulan
Viral
7 jam yang lalu

Kena OTT KPK, Gaji Wamen dan Komisaris Immanuel Ebenzer Tembus Rp4,6 Miliar Tiap Bulan

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka
Viral
7 jam yang lalu

Info Pendaftaran CPNS 2026: Jadwal, Syarat, dan Formasi yang Dibuka

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri
Viral
23 jam yang lalu

Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK
Viral
21 Agt 2025 | 11:47 WIB

Profil Immanuel Ebenezer, Wamenaker yang Kena OTT KPK

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota
Viral
21 Agt 2025 | 11:10 WIB

Nafa Urbach Dukung Tunjangan DPR Rp50 Juta: Banyak Anggota dari Luar Kota

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bisnis Plus logo

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

Prabowo, Soekarno, dan Mimpi Alih Teknologi Nuklir Rusia

1 bulan yang lalu

Karpet Merah Swasta dalam Target Ambisius Pembangkit EBT di RUPTL

1 bulan yang lalu

Milestone AI Center: Peluang yang Sama di Bumi Papua

2 bulan yang lalu

Gonjang-ganjing Investasi Megaproyek Baterai RI

2 bulan yang lalu
Artikel Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Bos BRI Soroti Prospek Ekonomi Domestik usai BI Rate Turun

3

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

5

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB