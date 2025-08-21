Wamenaker Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK, Komisi III: Seperti Gol Bunuh Diri

Wamenaker Immanuel Ebenezer terjerat OTT KPK atas dugaan pemerasan, dianggap 'gol bunuh diri' di kabinet Prabowo yang gencar berantas korupsi.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil merespons Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, pada hari ini.

Menurutnya, Immanuel seperti 'gol bunuh diri', mengingat dia merupakan jajaran Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Terlebih Prabowo begitu gencar memberantas tindak pidana korupsi.

"Jadi apa yang dialami wamenaker itu atau gol bunuh diri dan tentunya kita sangat prihatin dengan kejadian ini karena presiden sangat gencar menyuarakan isu soal pemberantasan korupsi," katanya di Gedung Nusantara II DPR, Kamis (21/8/2025).

Dia mengatakan kejadian ini memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo memberantas korupsi tanpa pandang bulu dan tidak menggunakan wewenangnya untuk mencegah KPK dalam melaksanakan tugasnya.

Dia juga menyampaikan OTT ini pertanda kinerja KPK tidak terintervensi oleh pihak manapun.

Diketahui, hari ini, Kamis (21/8/2025), KPK melakukan OTT terhadap Immanuel atas dugaan pemerasan.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan.

Dia belum dapat merincikan lebih lanjut siapa saja pihak yang diamankan pada operasi senyap itu.

Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT apabila ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT tersebut.