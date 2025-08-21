Puan Ngaku Baru Dengar Immanuel Ebenezer Terjerat OTT KPK

Ketua DPR RI Puan Maharani baru mengetahui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjerat OTT KPK terkait dugaan pemerasan sertifikasi K3.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku baru mengetahui Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan mengaku mendapatkan kabar tersebut ketika rapat paripurna ke-3.

"Saya juga baru mendengar saat paripurna," katanya kepada wartawan, Kamis (21/8/2025).

Dia menyampaikan belum mengetahui detail terkait perkara itu sehingga akan memeriksa lebih lanjut.

"Saya akan cek dulu kenapa ini bisa terjadi," tuturnya.

Diketahui, Rabu (20/8/2025), KPK melakukan OTT terhadap Immanuel atas dugaan pemerasan.

"Pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan terkait pengurusan sertifikasi K3," jelas Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, seperti dilansir Bisnis.com, Kamis (21/8/2025).

Dia mengatakan KPK telah menyegel ruangan kerja Immanuel di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, KPK telah mengamankan 10 orang dalam OTT tersebut

Namun KPK belum dapat merincikan identitas atau inisial dari 10 orang itu

Sebagai informasi, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan langkah selanjutnya setelah melakukan OTT apabila ingin melakukan penyidikan dan penetapan tersangka atas OTT tersebut.